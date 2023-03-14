Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Тысячерублевые ультрас, сотрудники «Газпрома», учащиеся в спортшколах»: «Зенит» хочет собрать 45 тысяч болельщиков на матче с «Динамо»

    Руководство «Зенита» поставило задачу собрать на матч 1/4 финала Кубка России с «Динамо» 45 000 болельщиков.

    «По моим данным, сотрудникам поставлена задача сделать так, чтобы стадион на игре был почти полным.

    Для выполнения этой задачи уже используются все возможные методы: это и акция «приведи друга» для сотрудников «Газпрома» (ее уже опробовали на матче с «Химками»), и тысячерублевые ультрас, и указание учащимся большинства питерских спортшкол обязательно быть на игре.

    Причем сотрудникам некоторых подразделений «Газпрома», кто пойдет на стадион, разрешено на час раньше уйти с работы», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • Сообщалось, что «Зенит» перед матчем с «Химками» (3:2) бесплатно раздавал билеты школьникам, студентам.
    • По данным РПЛ, матч 19-го тура посетили 15 965 зрителей.
    • На «Газпром Арене» во время игры сообщили, что на матче 20 638 зрителей.

    Новости по теме
    Стало известно, сколько заработал судья Кукуляк за матч «Зенит» – «Динамо»
    Йоканович поделился эмоциями от победы над «Зенитом»
    Глава «Динамо» предложил проверить судью Кукуляка на детекторе лжи
    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2023 09:54
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 14 марта, 17:22

      Всё гораздо проще: на Ландскроне вышел призыв посетить матч, желательно поближе к Виражу и зажечь как следует вместе с фанатами. Я, например, откликнулся на это и пойду.
      А эти фейкомёты тупорылые могут пойти на три известные буквы.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 14 марта, 15:07

      Одни и те же мудки херь придумывают , одни и те же мудки это подхватывают )))
      Мудкопротифф - какой-то фейкодел на коротком поводке у зареманов .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3917

      Ziklop 14 марта, 14:39

      что-то вы игры попутали, всё это собиралось на матчи РПЛ, с Динамо с точностью наоборот, в продаже самые дорогие билеты, а на РПЛ по 100р.
      На кубок всем перечислен запретят приходить на игру!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5308

      ААМ 14 марта, 12:54

      Мусор в России один. И это СПАМ. Его болелы хрюкают по любому поводу и без повода.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28777

      JTherry 14 марта, 12:24

      Алёша выслуживается перед Первым, лишь бы доказать пользу fan-ID, принятую с подачи спецслужб...) используют "запрещенные методы" давления на болельщиков: платят студентам по 1000 рублей, выдают сухие пайки из просрочки, устраивают концерты Тани Булановой перед матчами..!)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +743

      Азбука 14 марта, 11:59

      Не понял с чего паника. На кубке фан-айди не нужен. Могут прийти все, как раньше ходили.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5417

      neim > Азбука 14 марта, 12:43

      Ну так главное же хрюкнуть, а там хоть трава не расти !

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +629

      Номэд 14 марта, 11:59

      Что ни новость про помойных, то позорней и позорней...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3917

      Ziklop > Номэд 14 марта, 14:40

      на заборе написано ***, а надо было на тебе написать.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +629

      Номэд 14 марта, 11:58

      Педикулёзные скоро под дулом будут сгонять на баклан-арену.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > Номэд 14 марта, 13:51

      Не лезь под дуло, не загремишь под фанфары.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3636

      anatolich72 14 марта, 11:39

      А я в театр сходил бы, туда билет х дадут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6081

      Enter2006 14 марта, 11:26

      Действительно превращаемся в КНДР-2... (( "Надо! и Всё"..
      Видимо Миллеру не понравилось 15тыс зрителей... ой, точнее накрученных и согнанных бюджетников в 20тыс!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11