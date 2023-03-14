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  • «Тысячерублевые ультрас, сотрудники «Газпрома», учащиеся в спортшколах»: «Зенит» хочет собрать 45 тысяч болельщиков на матче с «Динамо»

«Тысячерублевые ультрас, сотрудники «Газпрома», учащиеся в спортшколах»: «Зенит» хочет собрать 45 тысяч болельщиков на матче с «Динамо»

14 марта 2023, 09:54
24

Руководство «Зенита» поставило задачу собрать на матч 1/4 финала Кубка России с «Динамо» 45 000 болельщиков.

«По моим данным, сотрудникам поставлена задача сделать так, чтобы стадион на игре был почти полным.

Для выполнения этой задачи уже используются все возможные методы: это и акция «приведи друга» для сотрудников «Газпрома» (ее уже опробовали на матче с «Химками»), и тысячерублевые ультрас, и указание учащимся большинства питерских спортшкол обязательно быть на игре.

Причем сотрудникам некоторых подразделений «Газпрома», кто пойдет на стадион, разрешено на час раньше уйти с работы», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • Сообщалось, что «Зенит» перед матчем с «Химками» (3:2) бесплатно раздавал билеты школьникам, студентам.
  • По данным РПЛ, матч 19-го тура посетили 15 965 зрителей.
  • На «Газпром Арене» во время игры сообщили, что на матче 20 638 зрителей.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Кубок Динамо Зенит Зенит Динамо
Комментарии (24)
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MaxRnD
1678777905
Косого упороли. Почему ясли, садики и роддома не задействованы ?
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acor94
1678778347
Ну нахаляву и я бы сходил, в чем проблема? Поддердиваю эту акцию, а тех кто откажется - лишить премий. Негоже отворачивается от клуба в это тяжёлое время. Как говорят по телеку: ВСЕ НА МАТЧ!!!
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alp
1678780472
ну, это в Питере, где футбол хотят сохранить не смотря на тупизм футбольного чиновья... а как быть с городами, где футбол менее развит? например, в Москве, где на стад приходят чуть больше 200 человек?
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Enter2006
1678782400
Действительно превращаемся в КНДР-2... (( "Надо! и Всё".. Видимо Миллеру не понравилось 15тыс зрителей... ой, точнее накрученных и согнанных бюджетников в 20тыс!
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anatolich72
1678783179
А я в театр сходил бы, туда билет х дадут.
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Азбука
1678784387
Не понял с чего паника. На кубке фан-айди не нужен. Могут прийти все, как раньше ходили.
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JTherry
1678785845
Алёша выслуживается перед Первым, лишь бы доказать пользу fan-ID, принятую с подачи спецслужб...) используют "запрещенные методы" давления на болельщиков: платят студентам по 1000 рублей, выдают сухие пайки из просрочки, устраивают концерты Тани Булановой перед матчами..!)))
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ААМ
1678787687
Мусор в России один. И это СПАМ. Его болелы хрюкают по любому поводу и без повода.
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Ziklop
1678793945
что-то вы игры попутали, всё это собиралось на матчи РПЛ, с Динамо с точностью наоборот, в продаже самые дорогие билеты, а на РПЛ по 100р. На кубок всем перечислен запретят приходить на игру!
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Spirit_78
1678803750
Всё гораздо проще: на Ландскроне вышел призыв посетить матч, желательно поближе к Виражу и зажечь как следует вместе с фанатами. Я, например, откликнулся на это и пойду. А эти фейкомёты тупорылые могут пойти на три известные буквы.
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