«Тысячерублевые ультрас, сотрудники «Газпрома», учащиеся в спортшколах»: «Зенит» хочет собрать 45 тысяч болельщиков на матче с «Динамо»

Руководство «Зенита» поставило задачу собрать на матч 1/4 финала Кубка России с «Динамо» 45 000 болельщиков.

«По моим данным, сотрудникам поставлена задача сделать так, чтобы стадион на игре был почти полным.

Для выполнения этой задачи уже используются все возможные методы: это и акция «приведи друга» для сотрудников «Газпрома» (ее уже опробовали на матче с «Химками»), и тысячерублевые ультрас, и указание учащимся большинства питерских спортшкол обязательно быть на игре.

Причем сотрудникам некоторых подразделений «Газпрома», кто пойдет на стадион, разрешено на час раньше уйти с работы», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».