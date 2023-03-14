«Тысячерублевые ультрас, сотрудники «Газпрома», учащиеся в спортшколах»: «Зенит» хочет собрать 45 тысяч болельщиков на матче с «Динамо»

Руководство «Зенита» поставило задачу собрать на матч 1/4 финала Кубка России с «Динамо» 45 000 болельщиков.
«По моим данным, сотрудникам поставлена задача сделать так, чтобы стадион на игре был почти полным.
Для выполнения этой задачи уже используются все возможные методы: это и акция «приведи друга» для сотрудников «Газпрома» (ее уже опробовали на матче с «Химками»), и тысячерублевые ультрас, и указание учащимся большинства питерских спортшкол обязательно быть на игре.
Причем сотрудникам некоторых подразделений «Газпрома», кто пойдет на стадион, разрешено на час раньше уйти с работы», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».
- Сообщалось, что «Зенит» перед матчем с «Химками» (3:2) бесплатно раздавал билеты школьникам, студентам.
- По данным РПЛ, матч 19-го тура посетили 15 965 зрителей.
- На «Газпром Арене» во время игры сообщили, что на матче 20 638 зрителей.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»