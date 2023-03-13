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    Какой вы футболист?

    «Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось

    В «Ювентусе» недовольны травматичностью Поля Погба.

    Сообщалось, что француз выбыл на три недели из-за мышечного повреждения, полученного при отработке штрафных ударов.

    По информации La Gazzetta dello Sport, сроки восстановления футболиста могут вырасти до месяца.

    В клубе задумались о продаже Погба, если до конца сезона ситуация с его травмами не изменится.

    • Прошлым летом «Ювентус» подписал хавбека в качестве свободного агента.
    • Из-за проблем со здоровьем Погба дебютировал за туринцев только 28 февраля.
    • В этом сезоне в его активе 2 неполных матча.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    13.03.2023 21:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100923

      zigbert 14 марта, 14:07

      Пошел по пути Кокорина. Да и с дисциплиной у него не все в порядке.

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