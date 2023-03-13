«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось

В «Ювентусе» недовольны травматичностью Поля Погба.
Сообщалось, что француз выбыл на три недели из-за мышечного повреждения, полученного при отработке штрафных ударов.
По информации La Gazzetta dello Sport, сроки восстановления футболиста могут вырасти до месяца.
В клубе задумались о продаже Погба, если до конца сезона ситуация с его травмами не изменится.
- Прошлым летом «Ювентус» подписал хавбека в качестве свободного агента.
- Из-за проблем со здоровьем Погба дебютировал за туринцев только 28 февраля.
- В этом сезоне в его активе 2 неполных матча.
Источник: La Gazzetta dello Sport