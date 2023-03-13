Погба выбыл на три недели, получив травму при отработке штрафных

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил очередную травму и выбыл на три недели.
«Перед игрой с «Сампдорией» Погба тренировал штрафные удары и почувствовал боль в приводящей мышце.
Ему еще предстоит пройти обследование, но он точно не сыграет в четверг [против «Фрайбурга» в Лиге Европы] и в воскресенье [против «Интера»]. Мы увидим его только после паузы на матчи сборных», – сказал Аллегри.
- Погба провел всего 2 матча за «Ювентус» после перехода минувшим летом.
- Он пропустил большую часть сезона из-за травмы.
Источник: The Athletic