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    Погба выбыл на три недели, получив травму при отработке штрафных

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил очередную травму и выбыл на три недели.

    «Перед игрой с «Сампдорией» Погба тренировал штрафные удары и почувствовал боль в приводящей мышце.

    Ему еще предстоит пройти обследование, но он точно не сыграет в четверг [против «Фрайбурга» в Лиге Европы] и в воскресенье [против «Интера»]. Мы увидим его только после паузы на матчи сборных», – сказал Аллегри.

    • Погба провел всего 2 матча за «Ювентус» после перехода минувшим летом.
    • Он пропустил большую часть сезона из-за травмы.

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    Источник: The Athletic

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    13.03.2023 17:47
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