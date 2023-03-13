«Милан» предлагает 8 миллионов за Сперцяна. «Краснодар» просит 12 (Иван Карпов)

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Милан».
«Милан» проявляет интерес к атакующему хавбеку «Краснодара» Сперцяну. Итальянцы думают выкупить 22-летнего игрока сборной Армении по окончании текущего сезона РПЛ.
«Краснодар» планирует выручить за Эдуарда 12 миллионов евро, россонери пока не готовы платить больше 8 миллионов», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
- Сообщалось, что в контракте Сперцяна прописаны отступные в размере 15 миллионов евро.
- Зимой сообщалось об интересе ПСВ и «Фиорентины».
- Сперцян – воспитанник «Краснодара», уроженец Краснодара. Он выступает за сборную Армении.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова