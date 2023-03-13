Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Милан» предлагает 8 миллионов за Сперцяна. «Краснодар» просит 12 (Иван Карпов)

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Милан».

    «Милан» проявляет интерес к атакующему хавбеку «Краснодара» Сперцяну. Итальянцы думают выкупить 22-летнего игрока сборной Армении по окончании текущего сезона РПЛ.

    «Краснодар» планирует выручить за Эдуарда 12 миллионов евро, россонери пока не готовы платить больше 8 миллионов», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Сообщалось, что в контракте Сперцяна прописаны отступные в размере 15 миллионов евро.
    • Зимой сообщалось об интересе ПСВ и «Фиорентины».
    • Сперцян – воспитанник «Краснодара», уроженец Краснодара. Он выступает за сборную Армении.

    Больше материалов и видео в нашем Дзен-канале. Подписывайтесь!

    Новости по теме
    В «Милане» прокомментировали новость о желании купить Сперцяна у «Краснодара» 3
    Галицкий не отпустит Сперцяна из «Краснодара» до 2025 года
    Стала известна сумма отступных за Сперцяна 2
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2023 14:17
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +945

      SLADE2019 13 марта, 14:53

      Тема уже всем надоела, но все-таки - каким образом расчет будет производиться, даже, если Милан и 50 лимонов готов будет заплатить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7550

      серега кашин 13 марта, 14:46

      До выпендриваются, он просто приостановит контракт и уйдёт бесплатно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11