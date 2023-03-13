Линекер объявил о возвращении на ВВС после отстранения из-за критики правительства

Гари Линекер объявил о возвращении к работе на ВВС после отстранения за критику миграционной политики Великобритании.

«После нескольких безумных дней мы справились с этим, и я рад. Хочу поблагодарить всех вас за невероятную поддержку. Особенно – моих коллег из BBC Sport за замечательное проявление солидарности. Футбол – это командная игра, и их поддержка была превосходной.

Я представляю спорт на ВВС почти три десятилетия и безмерно горжусь тем, что работаю в лучшей и справедливейшей телекомпанией в мире. Не могу дождаться, когда вернусь в кресло Match of the Day в субботу.

Последняя мысль: какими бы трудными ни были последние несколько дней, это просто не идет ни в какое сравнение с необходимостью бежать из своего дома от преследований или войны в поисках убежища в далекой стране. Отрадно видеть сочувствие к их бедственному положению со стороны стольких из вас.

Мы остаемся страной преимущественно толерантных, гостеприимных и щедрых людей. Благодарю вас», – написал Линекер в твиттере.

В поддержку Линекера ряд игроков АПЛ бойкотировали интервью, а сотрудники ВВС – эфиры.

Линекер ведет на ВВС программу Match of the day.

В 1984-1992 годах Линекер провел 80 матчей за сборную Англии, забил 48 голов.

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