Конте хочет вернуться в Италию – его готовы пригласить два клуба

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте надеется на возвращение в Серию А.

53-летний специалист ради работы в Италии готов пойти на сокращение зарплаты.

В его приглашении заинтересованы «Ювентус» и «Интер».

Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает летом.

Он уже возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год, а «Интер» – с 2019 по 2021 год.

Сейчас туринцев тренирует Массимилиано Аллегри, а миланцев – Симоне Индзаги.

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