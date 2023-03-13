Конте хочет вернуться в Италию – его готовы пригласить два клуба

Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте надеется на возвращение в Серию А.
53-летний специалист ради работы в Италии готов пойти на сокращение зарплаты.
В его приглашении заинтересованы «Ювентус» и «Интер».
- Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает летом.
- Он уже возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год, а «Интер» – с 2019 по 2021 год.
- Сейчас туринцев тренирует Массимилиано Аллегри, а миланцев – Симоне Индзаги.
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