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    Какой вы футболист?

    «На первенстве бани за такое могут голову оторвать». Лапочкин назвал катастрофическим судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин раскритиковал судейство в матче 19-го тура РПЛ «Ростов»«Пари НН» (2:1).

    • Игру обслуживал Антон Фролов.
    • В моменте с первым голом «Ростова» Максим Осипенко коснулся вратаря «Пари НН» локтем.
    • Фролов с помощью VAR решил засчитать гол.

    «Второй тайм – катастрофическое судейство. Это не то чтобы не уровень РПЛ, на первенстве бани могли бы за такое голову оторвать. Я тоже не понимаю, что происходит.

    В моменте с голом Ланговича – зовут же к монитору и показывают. Что еще надо, чтобы отменить гол? Я возмущен этим моментом, на видео он простой.

    Может, судья не хотел получить двойку, а хотел защитить себя, не отменив этот гол. У меня большие сомнения, уровень ли РПЛ такой арбитраж?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.03.2023 23:55
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1424

      Fialet 13 марта, 11:51

      Матч не смотрел, но вот эта фраза - "коснулся вратаря", это писец. Теперь даже коснуться нельзя, а воздухом дунуть можно?

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 13 марта, 09:42

      Во всех играх судейство было одинаково ..евое! Пендаль в ворота Зенита один чего стоит, а Ростове ваааще бардак!

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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 13 марта, 04:10

      Пора судейство полностью отдать в ведомство ПРОМКВАСА, вот тогда споров не будет, помойка всегда чемпион, а других команд просто не будет и будем играть на первенство бани

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат 13 марта, 00:30

      В чем наш народ поднаторел за последние десятилетия, так это в демагогических приемах. Например, если заявление правильное, но неприятное, надо обсуждать не его, а поносить заявителя. Хотя даже такие сомнительные личности, как Лапочкин, иногда бывают правы, и это именно тот случай.

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Вомбат 13 марта, 10:22

      (с) ... надо обсуждать не его, а поносить заявителя ...

      Т.е. это можно только "избранным", а именно вам, а холопам нельзя ? Или переобуваясь в прыжке из комментария в комментарий вы забываете, что и как комментировали ранее ?

      https://bombardir.ru/news/623127-Karasv-ochen-zahotel-naznachit-penalti-Sudya-Fedotov-o-penalti-v-polzu-Zenita-v-matche-s-Rubinom

      У вас раздвоение личности и про "одиозных персонажей" не вы писали или я не понимаю и это "другое" ?

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 13 марта, 00:09

      А не за матч ли Ростов - Уфа, где ты для Уфы гостевую победу насвистел, тебя, клоун, из судейства выперли ? Отсиделся, очухался и опять страх потерял, акын с "нимбом" над головой ?

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      Рейтинг: +962

      Riot Zero > MaxRnD 13 марта, 00:09

      Максон, у Лампочкина просто пукан полыхает при слове Ростов, как у Алёши 3 и Красногвардейчика))))

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Riot Zero 13 марта, 00:11

      Ром, я хорошо помню, как это животное судило. Редкостный подлец

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      Рейтинг: +962

      Riot Zero > MaxRnD 13 марта, 00:12

      Я бы сказал, редкостный 3,14дарас, как и Москалёв.

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 > MaxRnD 13 марта, 09:02

      Эка Вы, ловко с темы ушли. А не стыдно вашему Ростову за такую победу? В данном же случае Лапочкин прав.

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > SLADE2019 13 марта, 09:22

      А с чего вы взяли, что именно здесь Лапочкин был прав, а в матче Спартак - Факел не прав ?

      https://bombardir.ru/news/690217-abaskal-posle-matcha-spartaka-i-fakel-poshel-razbiratsya-s-sudey-ego-ostanovili-govoril-chto-na-matchi-mozhet-vliyat-barber#comments
      (с) ... позиция Лапочкина в очередной раз показала, почему российский арбитров к более менее статусным матчам за километр не подпускают ...

      Это с вашей стороны раздвоение личности или (с) ловкое манипулирование фактами в зависимости от конъюнктуры спора ? Тут надо либо крестик снять, либо трусы надеть ....

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 > MaxRnD 13 марта, 15:05

      Гол Ланговича на сто один процент неверный. Если Вы считаете, что не так, ну не знаю. Я же не писал, что Лапочкин никогда прав не бывает, тем более в такой детсадовской ситуации, а в более менее сложной плывет. У Вас странное толкование раздвоению личности, бывает. Про крест с трусами, вообще ни в п...у, ни в Красную Армию.

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      SLADE2019 > MaxRnD 13 марта, 15:21

      Да никакой Лапочкин не молодец от того, что явное видит, тем более не всегда. Просто, неважный эксперт может правильную вещь сказать, так же, как неважный футболист гол забить. Однако неважными они не перестают быть. Кстати, Вы считаете, что Спартак Факелу тогда правильный гол забил? А до Вашей иронии, видимо не дорос еще. Но не беда, однако.

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      MaxRnD > SLADE2019 13 марта, 15:21

      (с) "Я же не писал, что Лапочкин никогда прав не бывает"

      Вот и я о том, что пока вам выгодно, Лапочкин - молодец, когда невыгодно - подлец, очень удобная позиция. По поводу "креста с трусами" - это не ко мне, это из народа поговорка, но предыдущее моё предложение она с достаточной иронией и в двух словах обрисовывает очень чётко

      (с) "У Вас странное толкование раздвоению личности"

      Я понимаю тот неловкий для вас момент, когда вы уже забыли, что сами же говорили о Лапочкине 1-2 дня назад. И действительно, в этой ситуации вам остаётся только удивляться моему очень "странному толкованию" раздвоения личности

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      SLADE2019 > MaxRnD 13 марта, 15:28

      О, Господи. Я еще раз повторюсь, он - неважный эксперт, но иногда способен сказать правильные вещи. Где здесь противоречие. Я так и написал, что в данном же случае он прав.

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      MaxRnD > SLADE2019 13 марта, 15:36

      (с) "но иногда способен сказать правильные вещи"
      Если они коррелируют с вашей точкой зрения. Это я уже понял, два раза повторять вовсе не обязательно

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