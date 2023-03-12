«На первенстве бани за такое могут голову оторвать». Лапочкин назвал катастрофическим судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин раскритиковал судейство в матче 19-го тура РПЛ «Ростов» – «Пари НН» (2:1).
- Игру обслуживал Антон Фролов.
- В моменте с первым голом «Ростова» Максим Осипенко коснулся вратаря «Пари НН» локтем.
- Фролов с помощью VAR решил засчитать гол.
«Второй тайм – катастрофическое судейство. Это не то чтобы не уровень РПЛ, на первенстве бани могли бы за такое голову оторвать. Я тоже не понимаю, что происходит.
В моменте с голом Ланговича – зовут же к монитору и показывают. Что еще надо, чтобы отменить гол? Я возмущен этим моментом, на видео он простой.
Может, судья не хотел получить двойку, а хотел защитить себя, не отменив этот гол. У меня большие сомнения, уровень ли РПЛ такой арбитраж?
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Источник: «Матч ТВ»