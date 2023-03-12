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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мостовой рассказал, чем «Спартак» отличается от «Зенита»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сравнил «Спартак» и «Зенит».

    – Как так получилось, что «Зенит» еле спасся в игре с «Химками»?

    – Так же, как и днем ранее у «Спартака». «Красно-белые» повели 2:0 и подумали, что победили. Такое часто бывает.

    Это расслабленность, несобранность, когда футболисты думают, что уже сделали игру, и можно не добежать, не отдать. А потом бах – гол. Ты думаешь: Ничего себе! 2:1. Уже нервотрепка начинается.

    Но чем отличается «Спартак» и «Зенит»? Тем, что на замену выходят люди и усиливают игру, забивают. Скамейка большая. В любой ситуации кто-то может выйти и перевернуть игру.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет вторым и отстает на 8 очков.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: Евро-Футбол.ру

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    12.03.2023 23:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +763

      alex1004 13 марта, 10:31

      "Но чем отличается «Спартак» и «Зенит»? "
      Тем что у Спартака могут не засчитать чистый гол в концовке матча. Спартак в обоих последних матчах забивал победный гол. Один не засчитали.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 13 марта, 09:43

      Как чем отличается? Спердяк - хумно, а Зенит - золото!

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      Рейтинг: +17593

      NewLife > paracetamol 13 марта, 11:06

      Чем ты отличаешься от Мостового: вы оба говно, но Мост хотя бы в футболе много добился.

      2
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 13 марта, 02:41

      Несколько раз прочитал "гениальные мысли" мостового, но так и не понял не хрена. Или это уже эти мысли поправил не менее гениальный корреспондент с сра* ТВ. Так чем?

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      Рейтинг: +687

      egor tikhonov > шахта Заполярная 13 марта, 07:25

      Тем, что на замену выходят люди и усиливают игру, забивают. Скамейка большая. В любой ситуации кто-то может выйти и перевернуть игру.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > egor tikhonov 13 марта, 11:01

      Так про кого он это написал? У обоих команд большая скамейка и есть кем усилить игру.

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      Рейтинг: +3635

      anatolich72 13 марта, 00:10

      Пустобрех!!!!

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