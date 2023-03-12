Мостовой рассказал, чем «Спартак» отличается от «Зенита»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сравнил «Спартак» и «Зенит».

– Как так получилось, что «Зенит» еле спасся в игре с «Химками»?

– Так же, как и днем ранее у «Спартака». «Красно-белые» повели 2:0 и подумали, что победили. Такое часто бывает.

Это расслабленность, несобранность, когда футболисты думают, что уже сделали игру, и можно не добежать, не отдать. А потом бах – гол. Ты думаешь: Ничего себе! 2:1. Уже нервотрепка начинается.

Но чем отличается «Спартак» и «Зенит»? Тем, что на замену выходят люди и усиливают игру, забивают. Скамейка большая. В любой ситуации кто-то может выйти и перевернуть игру.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Спартак» идет вторым и отстает на 8 очков.

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