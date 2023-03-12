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    Какой вы футболист?

    «Fan ID – надуманная проблема». Бышовец назвал главную причину низкой посещаемости РПЛ

    Экс-тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец объяснил низкую посещаемость матчей РПЛ.

    «Это издержки погоды и комфорта. Комфорта, связанного с тем, что на многих стадионах нет кресел с подогревом. Климатические условия создают проблемы и для игроков, и для зрителей. Поля в целом оставляют хорошее впечатление, несмотря на высокую интенсивность игры и большое количестве силовой борьбы.

    Я не думаю, что Fan ID играет какую-то роль. Это надуманные проблемы, которые безболезненно обходятся для болельщиков. Затраты по времени оформления минимальны. И здесь ведь нет никаких различий, и руководство всe с паспортом болельщика.

    В этом решении я вижу горизонты, связанные с безопасностью. И считаю, что основная причина низкой посещаемости – минусовые температуры», – сказал Бышовец.

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    Источник: Metaratings

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    12.03.2023 23:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 13 марта, 11:43

      Бывшивец жополиз.

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      Ответить
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 13 марта, 08:32

      А потом все по дачам разъедутся на майские , а потом в отпуска все уедут .....

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      Рейтинг: +354

      BRAZILES 13 марта, 07:04

      посмотриш в мае какая будет посещаемость

      0
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      Рейтинг: +344

      dragoff 13 марта, 07:04

      Вот и светочу в карман насыпали, пенсионер, че с него взять… он всегда алчным был, да и с головой проблемы

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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 13 марта, 06:13

      Кусок идиота...

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      Рейтинг: +948

      Krics 13 марта, 05:44

      Знатно лизанул,ихмо.

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат 13 марта, 00:33

      - Нет пределов человеческой мерзости, - сказал Бышовец, когда его погнали с поста тренера сборной. Это как раз то, в чем он всегда знал толк.

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      Рейтинг: +175

      Александр.Т. 12 марта, 23:41

      Он не смотрел в феврале кубковые матчи?

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      Рейтинг: +15

      SERG19811701 12 марта, 23:27

      Просто .... напроста

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