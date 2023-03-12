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«Так дальше продолжаться не может»: Гончаренко – о посещаемости матчей

12 марта 2023, 13:07
19

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко недоволен посещаемостью матчей РПЛ.

«Мы все понимаем, что какие-то шаги должны быть сделаны, потому что не может так дальше продолжаться. Нет людей на стадионах, пусто. Почему-то футбольные болельщики оказались в ситуации, когда не могут посещать матчи. Думаю, Правительство и РФС должны сделать какие-то шаги, чтобы эту ситуацию изменить. Неправильно, когда мы играем, и 200 человек на трибунах находится. Тут надо понять, что еще и достаточно холодно, поэтому давайте все-таки дождемся апреля.

На примере той же Италии: сначала Fan ID ввели, потом начали упрощать, чтобы болельщики начали ходить. Нам тоже надо упрощать эту ситуацию, чтобы люди попадали на стадион», — сказал Гончаренко.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Урал Гончаренко Виктор
Комментарии (19)
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моэм
1678616754
Может и будет продолжаться .... пока простой народ не поймёт что его уничтожают , что это делается для превращения народа в электорат , где каждый по отдельности , а значит бессилен и бесправен.
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Красногвардейчик
1678616946
Я одного не понимаю, зачем эти собачьи паспорта нужны детям, и людям после 60 лет?......это тоже хулиганы?
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dvwegwehwe
1678618017
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BarStep
1678622629
Мера правильная, нужная и главное - своевременная! Посещаемость?! А когда она на наших стадионах была вообще? Задача каждого клуба - привлечь болельщика на стадионы, но эту задачу почему-то структуры клубов не развивают (исключение составляет только Зенит) и используя ситуацию с введением паспортов болельщика - перекладывают свою прямую ответственность на РФС и почему-то на правительство..
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ivany4
1678623237
То клубы плачутся, что денег много уходит на штрафы из-за болельщиков. То во время матчей футболисты идут к трибунам и просят не жечь фаеры и не бросать петарды в игроков. А комментаторы стонут, что у них прямой эфир и остановки игр не предусмотрены. Или сами же фанаты начинают жаловаться на полицию, что их долго держат на секторах, выясняя кто бросил в соседа фаер. Хотя чего проще, вышел и признался. Но нет, мы ведь принципиальные, молчим до конца. И плевать что болельщик ожог получил. А теперь плачутся что народу мало. А может быть стоит самим подумать, что из чего вытекает и какие меры принять. И если к правильным выводам найти правильное решение проблем, да еще и повысить качество игры и судейства, то глядишь народ и вернется на стадион
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alefreddy
1678623822
дурная голова ногам покоя не дает
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slavа0508
1678624115
У меня есть паспорт гражданина России . какие ещё Fan ID ??? Ну давайте тогда ещё введём Bar ID . Пятёрочка ID и везде по всем заведениям будем ходить по специальным паспортам ...
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Smekaev
1678632897
Фан ID это хрень полная! Можно и по паспорту проход сделать, если так за безопасность топят! А потом Что, авиа ID, РЖД ID и т.д.? Нет, просто кто-то увидел большие перспективы в освоении средств на введение новой системы. У нас уже научились, как и везде, воровство прикрывать высокими целями. И потому так стремно - вроде бы все кипит, все делается, только делается не как надо, а как кому-то выгодно, пусть и с ущербом для дела.
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Benifacto
1678692247
могу дать совет, попробуйте раздавать билеты в детских домах, малообеспеченным, и родителям кто воспитывает детей один(а)! было жи в Турции вроде, когда запретили чето из за чего то болельщиков, и они их заполнили детьми и их родителями.... правда на один матч... а по факту это полная дичь! можно по камере узнать весь маршрут от дома до стадиона и обратно! И ДАВНОЛИ ПАСПОРТ РФ ПРЕВРАТИЛСЯВ ФАНТИК?
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edw7777
1679495769
Я не поленился; попробовал оформить. Сначала на сайте госуслуг сделал, как велено. Просидел два часа: то фото не так сделано, то заполнено не так. Потом пошел в МФЦ. Там очередь, правда, идет быстро. Но полчаса простоял. Нашли заявление, но оно оказалось еще на проверке. Это я потерял уже около четырех часов. Пошел через два дня; опять очередь. Заявление оказалось не так заполнено. Надо начинать все сначала. Тут мое терпение закончилось. Спрашиваю у женщины в окне "Помощь" сколько люди тратят времени на оформление этой гадости? Она на меня жалостливо посмотрела и ответила, что некоторые по три-четыре дня. Всё!!! В России для меня футбола на стадионе нет! А раньше ходили всей семьей (7 человек). Сколько же времени надо для оформления всей се
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