«Так дальше продолжаться не может»: Гончаренко – о посещаемости матчей

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко недоволен посещаемостью матчей РПЛ.

Накануне встречу 19-го тура «Торпедо» – «Урал» (0:1) посетили 207 человек.

«Мы все понимаем, что какие-то шаги должны быть сделаны, потому что не может так дальше продолжаться. Нет людей на стадионах, пусто. Почему-то футбольные болельщики оказались в ситуации, когда не могут посещать матчи. Думаю, Правительство и РФС должны сделать какие-то шаги, чтобы эту ситуацию изменить. Неправильно, когда мы играем, и 200 человек на трибунах находится. Тут надо понять, что еще и достаточно холодно, поэтому давайте все-таки дождемся апреля.

На примере той же Италии: сначала Fan ID ввели, потом начали упрощать, чтобы болельщики начали ходить. Нам тоже надо упрощать эту ситуацию, чтобы люди попадали на стадион», — сказал Гончаренко.

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