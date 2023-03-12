«Так дальше продолжаться не может»: Гончаренко – о посещаемости матчей

могу дать совет, попробуйте раздавать билеты в детских домах, малообеспеченным, и родителям кто воспитывает детей один(а)!
было жи в Турции вроде, когда запретили чето из за чего то болельщиков, и они их заполнили детьми и их родителями.... правда на один матч...
а по факту это полная дичь! можно по камере узнать весь маршрут от дома до стадиона и обратно! И ДАВНОЛИ ПАСПОРТ РФ ПРЕВРАТИЛСЯВ ФАНТИК?
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко недоволен посещаемостью матчей РПЛ.
«Мы все понимаем, что какие-то шаги должны быть сделаны, потому что не может так дальше продолжаться. Нет людей на стадионах, пусто. Почему-то футбольные болельщики оказались в ситуации, когда не могут посещать матчи. Думаю, Правительство и РФС должны сделать какие-то шаги, чтобы эту ситуацию изменить. Неправильно, когда мы играем, и 200 человек на трибунах находится. Тут надо понять, что еще и достаточно холодно, поэтому давайте все-таки дождемся апреля.
На примере той же Италии: сначала Fan ID ввели, потом начали упрощать, чтобы болельщики начали ходить. Нам тоже надо упрощать эту ситуацию, чтобы люди попадали на стадион», — сказал Гончаренко.
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