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    Какой вы футболист?

    «Так дальше продолжаться не может»: Гончаренко – о посещаемости матчей

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко недоволен посещаемостью матчей РПЛ.

    «Мы все понимаем, что какие-то шаги должны быть сделаны, потому что не может так дальше продолжаться. Нет людей на стадионах, пусто. Почему-то футбольные болельщики оказались в ситуации, когда не могут посещать матчи. Думаю, Правительство и РФС должны сделать какие-то шаги, чтобы эту ситуацию изменить. Неправильно, когда мы играем, и 200 человек на трибунах находится. Тут надо понять, что еще и достаточно холодно, поэтому давайте все-таки дождемся апреля.

    На примере той же Италии: сначала Fan ID ввели, потом начали упрощать, чтобы болельщики начали ходить. Нам тоже надо упрощать эту ситуацию, чтобы люди попадали на стадион», — сказал Гончаренко.

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    Источник: Sport24

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    12.03.2023 13:07
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 13 марта, 10:24

      могу дать совет, попробуйте раздавать билеты в детских домах, малообеспеченным, и родителям кто воспитывает детей один(а)!
      было жи в Турции вроде, когда запретили чето из за чего то болельщиков, и они их заполнили детьми и их родителями.... правда на один матч...
      а по факту это полная дичь! можно по камере узнать весь маршрут от дома до стадиона и обратно! И ДАВНОЛИ ПАСПОРТ РФ ПРЕВРАТИЛСЯВ ФАНТИК?

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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 12 марта, 17:54

      Фан ID это хрень полная! Можно и по паспорту проход сделать, если так за безопасность топят! А потом Что, авиа ID, РЖД ID и т.д.? Нет, просто кто-то увидел большие перспективы в освоении средств на введение новой системы. У нас уже научились, как и везде, воровство прикрывать высокими целями. И потому так стремно - вроде бы все кипит, все делается, только делается не как надо, а как кому-то выгодно, пусть и с ущербом для дела.

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 12 марта, 15:28

      У меня есть паспорт гражданина России . какие ещё Fan ID ??? Ну давайте тогда ещё введём Bar ID . Пятёрочка ID и везде по всем заведениям будем ходить по специальным паспортам ...

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      Рейтинг: +2269

      alefreddy 12 марта, 15:23

      дурная голова ногам покоя не дает

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      Рейтинг: +10584

      ivany4 12 марта, 15:13

      То клубы плачутся, что денег много уходит на штрафы из-за болельщиков. То во время матчей футболисты идут к трибунам и просят не жечь фаеры и не бросать петарды в игроков. А комментаторы стонут, что у них прямой эфир и остановки игр не предусмотрены. Или сами же фанаты начинают жаловаться на полицию, что их долго держат на секторах, выясняя кто бросил в соседа фаер. Хотя чего проще, вышел и признался. Но нет, мы ведь принципиальные, молчим до конца. И плевать что болельщик ожог получил.
      А теперь плачутся что народу мало. А может быть стоит самим подумать, что из чего вытекает и какие меры принять. И если к правильным выводам найти правильное решение проблем, да еще и повысить качество игры и судейства, то глядишь народ и вернется на стадион

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      Рейтинг: +7850

      BarStep 12 марта, 15:03

      Мера правильная, нужная и главное - своевременная!

      Посещаемость?!
      А когда она на наших стадионах была вообще?
      Задача каждого клуба - привлечь болельщика на стадионы,
      но эту задачу почему-то структуры клубов не развивают (исключение составляет только Зенит) и используя ситуацию с введением паспортов болельщика - перекладывают свою прямую ответственность на РФС и почему-то на правительство..

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto > BarStep 13 марта, 10:14

      от какой партии будешь? дай угадаю ЕдРо!

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      Рейтинг: +7850

      BarStep > Benifacto 13 марта, 14:28

      Не угадал..
      Беспартийный я..

      Больше скажу, я вообще на выборы не хожу, от слова - совсем..
      Причина?
      Банальна, после того, когда меня силком заставили голосовать за г-на Ельцина (второй срок), - участвовать в каких-либо выборах охоту отбили..
      Вышенаписанное - это просто моё мнение как гражданина..

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > BarStep 13 марта, 21:01

      Сейчас ЕЩЕ хуже !!! (((

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 12 марта, 14:55

      У Зенита все нормально.

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      Рейтинг: +1211

      Suvorov51 > Питерский князь 12 марта, 15:30

      Есть помойка, а она не может быть командой

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Питерский князь 12 марта, 15:36

      Конечно нормально - б о м ж е й халявным хавчиком заманиваете )))

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > Persona_non_Grata 12 марта, 17:36

      Вы под себя на своем стадионе. Свинарник развели. Вам никто слово не говорит.

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      Рейтинг: +10

      dvwegwehwe 12 марта, 13:46

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 12 марта, 13:29

      Я одного не понимаю, зачем эти собачьи паспорта нужны детям, и людям после 60 лет?......это тоже хулиганы?

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > Красногвардейчик 12 марта, 13:35

      зачем они вообще нужны тем, кто например, не на фанатский сектор ходят? я может давно на стадионах не был, но есть же специальные места для фанатов/ультрас и прочих? или нет? пусть бы, к примеру, сделали для них такое - не то ,чтобы это лучший выход. Но не отпугнет обычных людей желающих посмотреть футбол

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > DeStar 12 марта, 14:04

      Тоже верно.....всех поголовно нельзя

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      Рейтинг: +912

      Таврида > DeStar 12 марта, 14:23

      Так получится что есть люди, а есть фанаты, как собаки, с паспортами.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > Таврида 12 марта, 15:13

      ничего не имею против фанатов как данность. Но насколкьо я понимаю, "идея" фан айди чтобы не было косяков и прочих "моментов", Которые делает именно фанатский сектор? или я ошибаюсь.

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      Рейтинг: +6031

      GoldPlayFIFARus9 > DeStar 12 марта, 15:17

      Да-да, банан в Ульяновске видимо тоже кинули в бразильца поганые фаны, а не обычный чел с трибун

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      Рейтинг: +1211

      Suvorov51 > Красногвардейчик 12 марта, 15:31

      Да, еще какие, это они могут устроить погромы и поджоги

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > GoldPlayFIFARus9 12 марта, 23:03

      и че теперь?))его по моему нашли по камерам и все)
      или кинуть банан это все - повод?) на других видах спорта везде фан айди? а в метро есть? там я видел ссут прямо в вагонах

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      Рейтинг: +2326

      моэм 12 марта, 13:25

      Может и будет продолжаться .... пока простой народ не поймёт что его уничтожают , что это делается для превращения народа в электорат , где каждый по отдельности , а значит бессилен и бесправен.

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