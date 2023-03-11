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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Президент «Урала» Иванов высказался о посещаемости матча с «Торпедо»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с посещаемостью игры 19-го тура РПЛ против «Торпедо».

    • На матч пришли 207 человек.
    • Из-за проблем с газоном встречу перенесли из «Лужников» на «Арену Химки».
    • Это 2-й тур РПЛ после введения Fan ID на всех стадионах.

    – Они же как-то сейчас играли. Пускай руководители смотрят. Нравятся им так, так будем играть. Без людей.

    – Будет общее собрание, какой выход вы видите из ситуации с Fan ID.

    – На общем собрании будем принимать решение все вместе. Напишем какое-то письмо. Надо что-то решать. Конечно, это не дело.

    – У вас есть единомышленники в этом вопросе?

    – Я знаю их, но говорить не буду. Конечно, все футбольные люди – все мои единомышленники в этом вопросе.

    – Вы не допускаете, что появится клуб, который скажет, что все окей?

    – Всякое может быть.

    – У вас есть понимание как привлекать болельщиков?

    – Не знаю, давайте им будем машины, квартиры покупать. У меня нет никакого понимания. Откуда? Болельщики должны любить свою команду, ходить на футбол.

    Они не ходят, значит им что-то некомфортно. Обсудим это со специалистами. Это закон. Мы законопослушные граждане. Мы закону подчиняемся.

    Бывает хороший закон, а бывает плохой. Можно же объяснить какой закон нехороший.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2023 16:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +758

      rac531 11 марта, 19:46

      Думаю, Бразит из Латинской Америки скажет, что tudo está bem, o dinheiro está entrando (все хорошо, деньги приходят)

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