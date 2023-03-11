Президент «Урала» Иванов высказался о посещаемости матча с «Торпедо»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с посещаемостью игры 19-го тура РПЛ против «Торпедо».

На матч пришли 207 человек.

Из-за проблем с газоном встречу перенесли из «Лужников» на «Арену Химки».

Это 2-й тур РПЛ после введения Fan ID на всех стадионах.

– Они же как-то сейчас играли. Пускай руководители смотрят. Нравятся им так, так будем играть. Без людей.

– Будет общее собрание, какой выход вы видите из ситуации с Fan ID.

– На общем собрании будем принимать решение все вместе. Напишем какое-то письмо. Надо что-то решать. Конечно, это не дело.

– У вас есть единомышленники в этом вопросе?

– Я знаю их, но говорить не буду. Конечно, все футбольные люди – все мои единомышленники в этом вопросе.

– Вы не допускаете, что появится клуб, который скажет, что все окей?

– Всякое может быть.

– У вас есть понимание как привлекать болельщиков?

– Не знаю, давайте им будем машины, квартиры покупать. У меня нет никакого понимания. Откуда? Болельщики должны любить свою команду, ходить на футбол.

Они не ходят, значит им что-то некомфортно. Обсудим это со специалистами. Это закон. Мы законопослушные граждане. Мы закону подчиняемся.

Бывает хороший закон, а бывает плохой. Можно же объяснить какой закон нехороший.

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