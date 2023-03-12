Григорий Иванов разозлился на журналиста, который назвал его оранжевые носки «чулочками»

Журналист Сергей Егоров перед игрой 19-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Уралом» (0:1) заметил, что президент гостей Григорий Иванов надел на игру оранжевые носки. Репортер назвал их «чулочками», чем обозлил функционера.

«Они всегда оранжевые, ты не знаешь, что ли? Че ты?.. Не чулочки, а носки!» – пояснил Иванов Егорову.

Иванов помимо поста президента работает и начальником команды. Это ему нужно, чтобы быть на скамейке во время матчей.

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