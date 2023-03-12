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    Какой вы футболист?

    Григорий Иванов разозлился на журналиста, который назвал его оранжевые носки «чулочками»

    Журналист Сергей Егоров перед игрой 19-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Уралом» (0:1) заметил, что президент гостей Григорий Иванов надел на игру оранжевые носки. Репортер назвал их «чулочками», чем обозлил функционера.

    «Они всегда оранжевые, ты не знаешь, что ли? Че ты?.. Не чулочки, а носки!» – пояснил Иванов Егорову.

    • Иванов помимо поста президента работает и начальником команды. Это ему нужно, чтобы быть на скамейке во время матчей.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    12.03.2023 00:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +633

      garet12222 12 марта, 13:26

      журналист либо провокатор, либо дебил. В любом случае позор журналистики

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      Рейтинг: +476

      the teacher 12 марта, 12:59

      Григорий, надо было журналюге эти чулочки в епало засунуть а не разговаривать ))

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы 12 марта, 12:48

      ношу носки с динозаврами, котами, лисами и т.д.
      после стирки легко найти пару.

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      Рейтинг: +3917

      Ziklop 12 марта, 11:39

      сэрГей по себе судит, чулочки .

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      Рейтинг: +2473

      serglider 12 марта, 10:51

      Не проще было заехать журналюге в табло? Как говорил Папанов в фильме "Берегись автомобиля": Бить буду сильно, но аккуратно)))

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      Рейтинг: +1150

      MDAR 12 марта, 00:29

      Я не болельщик Урала, но тем не менее.Таких журналистов на хер. Я больше чем уверен, что человек задавший такой вопрос носит совсем не традиционные носки. Как говориться, по себе людей не судят...

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > MDAR 12 марта, 00:41

      ты прав, просто стринги не видно))) журнашлюшки совсем охамели.

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