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    Савичев – о 207 зрителях на матче «Торпедо»: «Дурдом полный. В Германии на пятой лиге больше»

    Бывший игрок «Торпедо» Юрий Савичев прокомментировал посещаемость матча 19-го тура РПЛ «Торпедо»«Урал».

    – Они дома играли, да? Но не в Лужниках вроде, а где-то там в Химках. Я слышал, что у них какие-то проблемы с полем.

    – Да, матч перенесли из Лужников в Химки. Как думаете, сколько зрителей пришло на стадион?

    – Ну, тысячи три, наверное.

    – Всего 207 человек.

    – Ого! Значит, что-то серьезное. У нас, в Германии, на четвертую-пятую лиги больше ходит. Это точно 200 человек? Что-то непонятное для меня. А с чем это связано?

    – В России теперь надо оформить «паспорт болельщика», чтобы пройти на стадион.

    – А, вот в чем дело? И что, простой человек, если проходит мимо стадиона и думает: «О, дай-ка загляну на матч», у него не получится?

    – Нет, нужно оформлять документ в интернете – Fan ID называется. Подтверждать свою личность. Могут еще не разрешить.

    – Ну, это дурдом полный.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.03.2023 01:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 13 марта, 05:59

      Всех депутатов ГосДуры, кто этот сатанинский закон принимал - на стадион! Пусть вместо болельщиков теперь будут!

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 > Enter2006 13 марта, 08:23

      Не, нельзя. Если их на автобусе привезут, этот автобус крепко охранять придётся. В копеечку всем нам встанет.

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