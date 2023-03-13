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  • Савичев – о 207 зрителях на матче «Торпедо»: «Дурдом полный. В Германии на пятой лиге больше»

Савичев – о 207 зрителях на матче «Торпедо»: «Дурдом полный. В Германии на пятой лиге больше»

13 марта 2023, 01:27
2

Бывший игрок «Торпедо» Юрий Савичев прокомментировал посещаемость матча 19-го тура РПЛ «Торпедо»«Урал».

– Они дома играли, да? Но не в Лужниках вроде, а где-то там в Химках. Я слышал, что у них какие-то проблемы с полем.

– Да, матч перенесли из Лужников в Химки. Как думаете, сколько зрителей пришло на стадион?

– Ну, тысячи три, наверное.

– Всего 207 человек.

– Ого! Значит, что-то серьезное. У нас, в Германии, на четвертую-пятую лиги больше ходит. Это точно 200 человек? Что-то непонятное для меня. А с чем это связано?

– В России теперь надо оформить «паспорт болельщика», чтобы пройти на стадион.

– А, вот в чем дело? И что, простой человек, если проходит мимо стадиона и думает: «О, дай-ка загляну на матч», у него не получится?

– Нет, нужно оформлять документ в интернете – Fan ID называется. Подтверждать свою личность. Могут еще не разрешить.

– Ну, это дурдом полный.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Торпедо
Комментарии (2)
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Enter2006
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Всех депутатов ГосДуры, кто этот сатанинский закон принимал - на стадион! Пусть вместо болельщиков теперь будут!
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