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    Уткин предложил установить памятный обелиск 207 зрителям матча «Торпедо» – «Урал»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал посещаемость матча 19-го тура РПЛ «Торпедо» – «Урал».

    • На игре было 207 человек.
    • После введения Fan ID посещаемость матчей РПЛ резко снизилась.

    «Интересно, а поименный список 207 зрителей на матче «Торпедо» – «Урал» скоро появится?

    Мне кажется, на новом стадионе «Торпедо» им стоит установить памятный обелиск», – написал Уткин в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    13.03.2023 14:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7850

      BarStep 13 марта, 16:33

      У Торпедо нет больше болельщиков., провальный проект..

      207 чел прилетело из Екатеринбурга

      0
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 13 марта, 14:54

      А второй экземпляр обелиска установить на Охотном ряду.

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