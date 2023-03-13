Уткин предложил установить памятный обелиск 207 зрителям матча «Торпедо» – «Урал»

У Торпедо нет больше болельщиков., провальный проект..
207 чел прилетело из Екатеринбурга
Журналист Василий Уткин прокомментировал посещаемость матча 19-го тура РПЛ «Торпедо» – «Урал».
- На игре было 207 человек.
- После введения Fan ID посещаемость матчей РПЛ резко снизилась.
«Интересно, а поименный список 207 зрителей на матче «Торпедо» – «Урал» скоро появится?
Мне кажется, на новом стадионе «Торпедо» им стоит установить памятный обелиск», – написал Уткин в телеграме.
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