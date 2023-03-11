Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Торпедо»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги выигранного матча 19-го тура РПЛ против «Торпедо».

– Довольны, что взяли три очка. Трудовые. «Торпедо» сейчас очень опасно, потому что пытаются выбраться из сложной ситуации. Но мы воспользовались своим шансом.

Да, где‑то было много сумбура, много плохих решений. Наверное, показываем такой зимний футбол. В плане качества полей.

– В первом тайме «Урал» играл лучше, чем во втором, почему?

– Наверное, потому, что в первом тайме «Торпедо» не прессинговало, пробовало играть на наших ошибках. После перерыва более смело пошли вперед.

Пошла «качельная» игра, но мы смогли «выжать» свой гол.

«Урал» победил со счетом 1:0.

Единственный гол на 65-й минуте забил Рай Влут.

Команда Гончаренко идет без поражений с 17 сентября – 15 матчей подряд.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?