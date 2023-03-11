Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мостовой: «Эх, не отпускает меня Зарема, сто процентов нравлюсь ей как футболист и мужчина»

    Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на высказывание Заремы Салиховой.

    Супруга Леонида Федуна охарактеризовала Ольгу Смородскую словами «Мостовой в юбке».

    «Эх, не отпускает меня Зарема. Вот как сильно зацепил ее внимание, ха-ха!

    Такое внимание не просто так – нравлюсь как футболист и как мужчина сто процентов, ха-ха.

    Честно, это все весело, но пользоваться ее оружием точно не буду: подавать в суды, жаловаться на Зарему. И советую ей успокоиться уже.

    Какие-то женские разборки устроила с Ольгой Смородской. Давайте обсуждать футбол, делать его лучше, а не превращать в грязные споры», – сказал Мостовой.

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Мостовой не верит в камбэк «Ливерпуля» с «Реалом»: «Я нормальный» 2
    «Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН» 4
    Мостовой рассказал, чем «Спартак» отличается от «Зенита» 7
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 15:45
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1596

      koli4ka 11 марта, 16:30

      дядя Саша, радость наша, да стар ты уже, да на столько ,что если даже ты через 3-4 стула сидеть вдруг будешь от красавицы Заремы, твой сильно тухлый запах будет раздражать не только её, но всех близко сидящих...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      eugen-han > koli4ka 11 марта, 17:02

      Вот только про Федуна ты можешь тоже самое сказать и написать. Давай, но только без ***** стандартов, лады??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet > eugen-han 11 марта, 20:20

      Федун ещё и постарее будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 11 марта, 16:09

      что происходит?)))) где новости о футболе, одни бабские разборки, кто кого засирает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 11 марта, 15:54

      Ну наконец то адекватная реакция от Мостового !!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11