Мостовой: «Эх, не отпускает меня Зарема, сто процентов нравлюсь ей как футболист и мужчина»

дядя Саша, радость наша, да стар ты уже, да на столько ,что если даже ты через 3-4 стула сидеть вдруг будешь от красавицы Заремы, твой сильно тухлый запах будет раздражать не только её, но всех близко сидящих...
Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на высказывание Заремы Салиховой.
Супруга Леонида Федуна охарактеризовала Ольгу Смородскую словами «Мостовой в юбке».
«Эх, не отпускает меня Зарема. Вот как сильно зацепил ее внимание, ха-ха!
Такое внимание не просто так – нравлюсь как футболист и как мужчина сто процентов, ха-ха.
Честно, это все весело, но пользоваться ее оружием точно не буду: подавать в суды, жаловаться на Зарему. И советую ей успокоиться уже.
Какие-то женские разборки устроила с Ольгой Смородской. Давайте обсуждать футбол, делать его лучше, а не превращать в грязные споры», – сказал Мостовой.
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