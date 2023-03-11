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  • Мостовой: «Эх, не отпускает меня Зарема, сто процентов нравлюсь ей как футболист и мужчина»

Мостовой: «Эх, не отпускает меня Зарема, сто процентов нравлюсь ей как футболист и мужчина»

11 марта 2023, 15:45
5

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на высказывание Заремы Салиховой.

Супруга Леонида Федуна охарактеризовала Ольгу Смородскую словами «Мостовой в юбке».

«Эх, не отпускает меня Зарема. Вот как сильно зацепил ее внимание, ха-ха!

Такое внимание не просто так – нравлюсь как футболист и как мужчина сто процентов, ха-ха.

Честно, это все весело, но пользоваться ее оружием точно не буду: подавать в суды, жаловаться на Зарему. И советую ей успокоиться уже.

Какие-то женские разборки устроила с Ольгой Смородской. Давайте обсуждать футбол, делать его лучше, а не превращать в грязные споры», – сказал Мостовой.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр Салихова Зарема
Комментарии (5)
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VVM1964
1678539241
Ну наконец то адекватная реакция от Мостового !!!
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Xiko
1678540165
что происходит?)))) где новости о футболе, одни бабские разборки, кто кого засирает
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koli4ka
1678541432
дядя Саша, радость наша, да стар ты уже, да на столько ,что если даже ты через 3-4 стула сидеть вдруг будешь от красавицы Заремы, твой сильно тухлый запах будет раздражать не только её, но всех близко сидящих...
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