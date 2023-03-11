Каррера оценил вероятность товарищеского матча между сборными России и Италии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера порассуждал о том, возможна ли сейчас игра между сборными России и Италии.

– Обсуждают ли в Италии российский футбол?

– Нет, никто. Когда я тренировал «Спартак», итальянские журналисты спрашивали у меня про российский футбол.

– Как вы считаете, согласилась бы сборная Италии в нынешнее время провести товарищеский матч со сборной России?

– Я думаю, политическое вмешательство могло бы перешагнуть решение футбольных федераций.

В марте сборная России проведет товарищеские встречи с Ираном и Ираком.

26 марта россияне впервые сыграют дома после начала СВО.

Команда отстранена от международных турниров на неопределенный срок.

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