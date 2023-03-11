Каррера оценил вероятность товарищеского матча между сборными России и Италии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера порассуждал о том, возможна ли сейчас игра между сборными России и Италии.
– Обсуждают ли в Италии российский футбол?
– Нет, никто. Когда я тренировал «Спартак», итальянские журналисты спрашивали у меня про российский футбол.
– Как вы считаете, согласилась бы сборная Италии в нынешнее время провести товарищеский матч со сборной России?
– Я думаю, политическое вмешательство могло бы перешагнуть решение футбольных федераций.
- В марте сборная России проведет товарищеские встречи с Ираном и Ираком.
- 26 марта россияне впервые сыграют дома после начала СВО.
- Команда отстранена от международных турниров на неопределенный срок.
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Источник: «РБ Спорт»