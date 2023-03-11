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    Какой вы футболист?

    Каррера оценил вероятность товарищеского матча между сборными России и Италии

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера порассуждал о том, возможна ли сейчас игра между сборными России и Италии.

    – Обсуждают ли в Италии российский футбол?

    – Нет, никто. Когда я тренировал «Спартак», итальянские журналисты спрашивали у меня про российский футбол.

    – Как вы считаете, согласилась бы сборная Италии в нынешнее время провести товарищеский матч со сборной России?

    – Я думаю, политическое вмешательство могло бы перешагнуть решение футбольных федераций.

    • В марте сборная России проведет товарищеские встречи с Ираном и Ираком.
    • 26 марта россияне впервые сыграют дома после начала СВО.
    • Команда отстранена от международных турниров на неопределенный срок.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.03.2023 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 11 марта, 14:37

      У тебя интервью берет только купленный РБ-спорт.
      Твое мнение не кого не интеремует.
      Хватит заливать!
      :)))

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