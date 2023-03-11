«Торпедо» – «Урал»: стартовые составы на 19-й тур РПЛ

«Торпедо» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России.
- Игра пройдет на «Арене Химки».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Торпедо» занимает 16-е место в таблице РПЛ, «Урал» – 10-е.
«Торпедо»: Довбня, Шляков, Журавлeв, Кожемякин, Юзепчук, Кухарчук, Нетфуллин, Савич, Караев, Стефанович, Рейна.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Егорычев, Мишкич, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелович.
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Источник: сайт РПЛ