«Бабка поплыла»: Зарема ответила Смородской, назвавшей ее эскортницей

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила экс-президенту «Локомотива» Ольге Смородской, назвавшей ее эскортницей.

«Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Валерия Карпина, когда он был гендиректором «Спартака», поэтому он с легкостью сгружал ей неликвид за приличные деньги. Это все, что надо знать о ней как о специалисте», – сказала Зарема.

Смородская была в «Локо» в 2010-2016 годах.

При ней клуб брал Кубок России.

После ухода из «Локомотива» Смородская в футболе не работает.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!