«Бабка поплыла»: Зарема ответила Смородской, назвавшей ее эскортницей

Какие же завистницы невостребованные бабы(
Прожить всю жизнь без мужика, как это произошло с этой жирной бесформенной, по выражению Ловчева, бабенки, было не просто(((
Не ощущать в себе мужского начала,, не стонать, подчиняясь его воле, не биться в экстазе - всего этого и много другого была лишена Смородская(((
ПОСОЧУВСТВУЕМ ЕЙ!!!
Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила экс-президенту «Локомотива» Ольге Смородской, назвавшей ее эскортницей.
«Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Валерия Карпина, когда он был гендиректором «Спартака», поэтому он с легкостью сгружал ей неликвид за приличные деньги. Это все, что надо знать о ней как о специалисте», – сказала Зарема.
- Смородская была в «Локо» в 2010-2016 годах.
- При ней клуб брал Кубок России.
- После ухода из «Локомотива» Смородская в футболе не работает.
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