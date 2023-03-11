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    Какой вы футболист?

    «Бабка поплыла»: Зарема ответила Смородской, назвавшей ее эскортницей

    Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила экс-президенту «Локомотива» Ольге Смородской, назвавшей ее эскортницей.

    «Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Валерия Карпина, когда он был гендиректором «Спартака», поэтому он с легкостью сгружал ей неликвид за приличные деньги. Это все, что надо знать о ней как о специалисте», – сказала Зарема.

    • Смородская была в «Локо» в 2010-2016 годах.
    • При ней клуб брал Кубок России.
    • После ухода из «Локомотива» Смородская в футболе не работает.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    11.03.2023 00:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +758

      rac531 11 марта, 09:55

      Какие же завистницы невостребованные бабы(
      Прожить всю жизнь без мужика, как это произошло с этой жирной бесформенной, по выражению Ловчева, бабенки, было не просто(((
      Не ощущать в себе мужского начала,, не стонать, подчиняясь его воле, не биться в экстазе - всего этого и много другого была лишена Смородская(((
      ПОСОЧУВСТВУЕМ ЕЙ!!!

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > rac531 11 марта, 11:38

      Как ты смачно описал бабские ощущения. Сам пробовал, или ты баба?

      1
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      Рейтинг: +346

      crf575757 11 марта, 08:43

      Точно подметила Смородская!!

      3
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 11 марта, 07:32

      Эскортнице дают деньги, но никак не свою фамилию.
      :)))

      3
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      Рейтинг: +33715

      zra78 > Питерский князь 11 марта, 09:04

      Бывает что они так хорошо отработают, что...

      1
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > zra78 11 марта, 09:09

      Значит, Зарема не отработала на фалидию.
      :)))

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      Рейтинг: +3512

      serhio80 11 марта, 00:33

      Ну так то Смородская прекрасно пристроила в локо и дочку и зятя) и прекрасно они всякий шлак скупали)

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      Рейтинг: +1393

      Hoahin > serhio80 11 марта, 00:50

      Как будто Спартачи говно не скупали пачками, а уж как их агенты разводили. Клуб-лидер по агентским выплатам в РФ долгие годы. Заремба могла и промолчать, за умную бы сошла.

      6
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      Рейтинг: +1189

      inzek 11 марта, 00:29

      похоже на 2х бабок под подъездом, которые и прохожих обсуждают и, при случае, *овна друг на друга вылить готовы) обе мерзкие представительницы слабого пола.

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