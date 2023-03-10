Хусаинов назвал единственного российского арбитра, сохранившего независимость

Бывший футбольный судья Сергей Хусаинов оценил работу Владислава Безбородова.

«Безбородов работает в свое удовольствие. Он не подвержен всем этим влияниям.

Единственный арбитр, который может судить любой матч без каких-то инструкций свыше. Когда он отходил от этих инструкций, его отстраняли от судейства.

Но Безбородов сохранил свою независимую линию», – заявил Хусаинов.

Безбородов – арбитр из Санкт-Петербурга.

Будучи футболистом, он выступал за «Зенит».

Судейством занимается с 2001 года, в высшем дивизионе работает с 2007-го.

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