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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Хусаинов назвал единственного российского арбитра, сохранившего независимость

    Бывший футбольный судья Сергей Хусаинов оценил работу Владислава Безбородова.

    «Безбородов работает в свое удовольствие. Он не подвержен всем этим влияниям.

    Единственный арбитр, который может судить любой матч без каких-то инструкций свыше. Когда он отходил от этих инструкций, его отстраняли от судейства.

    Но Безбородов сохранил свою независимую линию», – заявил Хусаинов.

    • Безбородов – арбитр из Санкт-Петербурга.
    • Будучи футболистом, он выступал за «Зенит».
    • Судейством занимается с 2001 года, в высшем дивизионе работает с 2007-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.03.2023 16:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +27

      vikingus 10 марта, 20:15

      Ага, конечно...Он еще во времена "Анжи" мутным казался, левые пенали им ставил

      0
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 10 марта, 19:33

      и все же я думаю нет независимых от газпрема судей

      1
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      Рейтинг: +17587

      NewLife 10 марта, 18:39

      Я не верю в неангажированность любого судьи, пока они назначаются РФС, а в РФС командует хозяин синита Газпром. Какая может быть "независимость" при таком преступном конфликте интересов.

      3
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 10 марта, 17:58

      Безбородов это один из первых в очереди за миской в фердуновской харчевне. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 10 марта, 17:21

      Тофик Бахрамов

      0
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      Рейтинг: +3065

      fakeid 10 марта, 17:00

      это же любимый арбитр хряков, какая тут ещё нафиг независимость? тянет их не только за уши, но даже за копыта.

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      Рейтинг: +758

      rac531 10 марта, 16:47

      БЕЗБОРОДОВ проживает в ЖК премиум-класса «Люмьер». Стоимость квартиры не менее 20 миллионов рублей на момент приобретения.
      Чтобы купить такое жилье нужно семь лет судить РПЛ и ничего не тратить.
      Кроме того, он имеет в элитном коттеджном поселке Рощино под Петербургом.
      Небезынтересно отметить, что госномер автомобиля БЕЗБОРОДОВА - ОСА98 — считается весьма непростым)
      Эту серию имеют глава Газпрома Миллер и высокопоставленные сотрудники силовых структур)

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      Рейтинг: +8901

      vladik12 > rac531 10 марта, 16:50

      Откуда такие познания?

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > vladik12 10 марта, 22:29

      Ну если запрещено высших чиновников "на свет вытаскивать" , то хотя бы этих "бессребреников" еще пока можно !!!

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