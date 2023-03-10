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  • Хусаинов назвал единственного российского арбитра, сохранившего независимость

Хусаинов назвал единственного российского арбитра, сохранившего независимость

10 марта 2023, 16:25
6

Бывший футбольный судья Сергей Хусаинов оценил работу Владислава Безбородова.

«Безбородов работает в свое удовольствие. Он не подвержен всем этим влияниям.

Единственный арбитр, который может судить любой матч без каких-то инструкций свыше. Когда он отходил от этих инструкций, его отстраняли от судейства.

Но Безбородов сохранил свою независимую линию», – заявил Хусаинов.

  • Безбородов – арбитр из Санкт-Петербурга.
  • Будучи футболистом, он выступал за «Зенит».
  • Судейством занимается с 2001 года, в высшем дивизионе работает с 2007-го.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Безбородов Владислав
Комментарии (6)
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subbotaspartak
1678458063
Тофик Бахрамов
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NewLife
1678462786
Я не верю в неангажированность любого судьи, пока они назначаются РФС, а в РФС командует хозяин синита Газпром. Какая может быть "независимость" при таком преступном конфликте интересов.
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alefreddy
1678466012
и все же я думаю нет независимых от газпрема судей
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vikingus
1678468545
Ага, конечно...Он еще во времена "Анжи" мутным казался, левые пенали им ставил
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