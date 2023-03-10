Хусаинов назвал единственного российского арбитра, сохранившего независимость

Ага, конечно...Он еще во времена "Анжи" мутным казался, левые пенали им ставил
Бывший футбольный судья Сергей Хусаинов оценил работу Владислава Безбородова.
«Безбородов работает в свое удовольствие. Он не подвержен всем этим влияниям.
Единственный арбитр, который может судить любой матч без каких-то инструкций свыше. Когда он отходил от этих инструкций, его отстраняли от судейства.
Но Безбородов сохранил свою независимую линию», – заявил Хусаинов.
- Безбородов – арбитр из Санкт-Петербурга.
- Будучи футболистом, он выступал за «Зенит».
- Судейством занимается с 2001 года, в высшем дивизионе работает с 2007-го.
Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!