Ташуев: «Ахмат» может занять третье место. Почему бы и нет? У нас крепкий состав»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о перспективах клуба в РПЛ.

– Реально ли «Ахмату» занять третье место? Сейчас отставание от «Ростова» составляет шесть очков.

– Это вопрос для прогнозистов. Тренеры же идут от игры к игре. Нацеливаем своих подопечных на победу в каждой встрече. А там – почему бы и нет? Не боги горшки обжигают.

У нас крепкий состав. Все может быть. Можем и вверх подняться, можем и сдать позиции. Футбол бывает непредсказуем.

«Ахмат» идет на 6-м месте в РПЛ.

Отставание от топ-3 – 6 очков.

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