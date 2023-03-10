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    Какой вы футболист?

    Ташуев: «Ахмат» может занять третье место. Почему бы и нет? У нас крепкий состав»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о перспективах клуба в РПЛ.

    – Реально ли «Ахмату» занять третье место? Сейчас отставание от «Ростова» составляет шесть очков.

    – Это вопрос для прогнозистов. Тренеры же идут от игры к игре. Нацеливаем своих подопечных на победу в каждой встрече. А там – почему бы и нет? Не боги горшки обжигают.

    У нас крепкий состав. Все может быть. Можем и вверх подняться, можем и сдать позиции. Футбол бывает непредсказуем.

    • «Ахмат» идет на 6-м месте в РПЛ.
    • Отставание от топ-3 – 6 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2023 09:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 10 марта, 12:07

      Третье место сверху или снизу?

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