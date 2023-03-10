Ташуев: «Ахмат» может занять третье место. Почему бы и нет? У нас крепкий состав»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о перспективах клуба в РПЛ.
– Реально ли «Ахмату» занять третье место? Сейчас отставание от «Ростова» составляет шесть очков.
– Это вопрос для прогнозистов. Тренеры же идут от игры к игре. Нацеливаем своих подопечных на победу в каждой встрече. А там – почему бы и нет? Не боги горшки обжигают.
У нас крепкий состав. Все может быть. Можем и вверх подняться, можем и сдать позиции. Футбол бывает непредсказуем.
- «Ахмат» идет на 6-м месте в РПЛ.
- Отставание от топ-3 – 6 очков.
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Источник: «Спорт-Экспресс»