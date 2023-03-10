Аллегри объяснил ситуацию с исключением Погба из состава «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что полузащитник Поль Погба был выведен из состава по дисциплинарным причинам.

Француз пропускает матч Лиги Европы с «Фрайбургом».

Причина – опоздание на предматчевую тренировку.

«Я могу подтвердить, что Погба вчера опоздал на предматчевое командное собрание, поэтому его нет в списке на игру Лиги Европы.

Это вопрос уважения к команде. Поль вернется в состав с завтрашнего дня», – сказал Аллегри.

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