Погба выведен из состава «Ювентуса» за нарушение дисциплины (Goal)

Полузащитник Поль Погба не попал в заявку «Ювентуса» на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Фрайбурга» из-за нарушения дисциплины.

По информации Goal, главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри вывел футболиста из состава, потому что вчера француз опоздал на предматчевую тренировку.

Погба провел всего 2 матча за «Ювентус» после перехода минувшим летом.

Он пропустил большую часть сезона из-за травмы.

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