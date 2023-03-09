Погба выведен из состава «Ювентуса» за нарушение дисциплины (Goal)

Нахер эту абизьяну вообще брали.
Полузащитник Поль Погба не попал в заявку «Ювентуса» на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Фрайбурга» из-за нарушения дисциплины.
По информации Goal, главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри вывел футболиста из состава, потому что вчера француз опоздал на предматчевую тренировку.
- Погба провел всего 2 матча за «Ювентус» после перехода минувшим летом.
- Он пропустил большую часть сезона из-за травмы.
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