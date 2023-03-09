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    Погба выведен из состава «Ювентуса» за нарушение дисциплины (Goal)

    Полузащитник Поль Погба не попал в заявку «Ювентуса» на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Фрайбурга» из-за нарушения дисциплины.

    По информации Goal, главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри вывел футболиста из состава, потому что вчера француз опоздал на предматчевую тренировку.

    • Погба провел всего 2 матча за «Ювентус» после перехода минувшим летом.
    • Он пропустил большую часть сезона из-за травмы.

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    Источник: Goal

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    09.03.2023 17:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 9 марта, 19:55

      Нахер эту абизьяну вообще брали.

      0
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      Рейтинг: +768

      Болотоход 9 марта, 17:59

      хахах__ началось!!!

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