Писарский: «Мне нравится игра Дзюбы»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) высказался о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

– Он тебя впечатлил хет-триком в первом же туре чемпионата?

– Это круто, с чем могу его поздравить. Ярко ворвался в сезон, как и я, в принципе (смеeтся).

Мне нравилась и нравится сейчас его игра. Работает, старается, пытается помочь команде.

Дзюба на выходных трижды забил в ворота «Ростова» (3:1).

Несмотря на это, его не вызвали в сборную России на мартовские матчи.

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