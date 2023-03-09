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    Писарский: «Мне нравится игра Дзюбы»

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) высказался о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

    – Он тебя впечатлил хет-триком в первом же туре чемпионата?

    – Это круто, с чем могу его поздравить. Ярко ворвался в сезон, как и я, в принципе (смеeтся).

    Мне нравилась и нравится сейчас его игра. Работает, старается, пытается помочь команде.

    • Дзюба на выходных трижды забил в ворота «Ростова» (3:1).
    • Несмотря на это, его не вызвали в сборную России на мартовские матчи.

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    Источник: Metaratings

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    09.03.2023 11:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17580

      NewLife 9 марта, 14:45

      Профи в игре руками))

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