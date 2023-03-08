Быстров назвал условие, при котором он оформит Fan ID

Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о системе Fan ID в РПЛ.
– Катастрофическое падение посещаемости в связи с введением Fan ID – раздражающий для вас фактор?
– А как это может не раздражать? Теперь вообще грустно – некому петь мою песенку у кромки поля.
– То есть вы не оформляли паспорт болельщика?
– Нет.
– Будете?
– Не знаю.
– Что останавливает?
– Пока не упростят процедуру, не собирался и не собираюсь.
– Как же мы без вас на трансляциях?
– По телевизору тоже все великолепно все видно! Я сейчас в основном нахожусь в студии, смотрю за происходящим, разбираю недочеты.
- Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
- С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.
- По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.
Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны
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Источник: Bobsoccer