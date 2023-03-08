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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Быстров назвал условие, при котором он оформит Fan ID

    Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о системе Fan ID в РПЛ.

    – Катастрофическое падение посещаемости в связи с введением Fan ID – раздражающий для вас фактор?

    – А как это может не раздражать? Теперь вообще грустно – некому петь мою песенку у кромки поля.

    – То есть вы не оформляли паспорт болельщика?

    – Нет.

    – Будете?

    – Не знаю.

    – Что останавливает?

    – Пока не упростят процедуру, не собирался и не собираюсь.

    – Как же мы без вас на трансляциях?

    – По телевизору тоже все великолепно все видно! Я сейчас в основном нахожусь в студии, смотрю за происходящим, разбираю недочеты.

    • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
    • С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.
    • По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.

    Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

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    Источник: Bobsoccer

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    08.03.2023 16:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2471

      serglider 8 марта, 16:57

      Смело, честно и даже дерзко, для карманного газпромовского эхсперта!))) Если и дальше так будет ерепенится, могут вежливо попросить из Матч ТВ с вещами на выход)))

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