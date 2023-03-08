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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Якубко – о «Зените» и «Газпроме»: «Как может одна команда получать от государства столько денег? Другие выживают за пару копеек»

    Экс-нападающий «Амкара» Мартин Якубко высказался о «Зените».

    — Еще до рестарта чемпионата я сразу сказал, что чемпионом будет «Зенит». В чем интерес для болельщиков? Это не ко мне вопрос.

    Лучше вы мне скажите, как может одна команда получать от государства столько денег, а другие нет. Где справедливость? Это же не личные деньги. Я правильно понимаю, «Газпром» — это государственное предприятие?

    — Их слоган — «Национальное достояние». Туда же, кстати, можно отнести и РЖД.

    — Так почему деньги распределяют двум командам, а не всем, если это деньги всех людей, всех городов? Зачем тогда играть Екатеринбургу, другим командам из нижней части турнирной таблицы? Почему им не дадут чуть-чуть денег, которые получает «Зенит»?

    — Так исторически сложилось, что «Газпром» — спонсор именно «Зенита».

    — Ну извините. Почему именно «Зенит», «Локомотив»? Команды играют за счет обычных людей, которые должны зарабатывать. Это несправедливо.

    И здесь нет никакой спортивной идеи, потому что кто-то берет очень много, может покупать кого хочет, может платить любые суммы. А другие просто выживают за пару копеек.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.03.2023 13:32
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +636

      somn 9 марта, 09:20

      Якубко, он кто, поляк? Тогда всё ясно...

      0
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      Рейтинг: +2471

      serglider 8 марта, 17:46

      А вот и не "исторически сложилось"! Просто люди в верхах почесали репу, как перевести все бабки страны в Москвабад и Питер и придумали: суперплатежные предприятия в регионах, перерегистрировать в налоговых органах двух столиц и теперь они загрязняют экологию в Сибири и Дальнем Востоке, а налоговые отчисления производят в Питере и Москве, у одних пусто, а там густо! Вот и вся "история)))

      0
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      Рейтинг: +768

      Болотоход 8 марта, 17:07

      Толку от этих денег!В европе все смеются и унижают газпром

      1
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      Рейтинг: +984

      Чехов на Садовой 8 марта, 16:38

      Ну хоть Якубко громко скажет. А местные деятели языки в опу засунули и харчатся с барского стола.

      3
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 8 марта, 16:12

      никто по финансам не угонится за Зиной так что результат предсказуем

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 8 марта, 16:00

      Потому, что Зенит лучше умеет работать на трансферном рынке, точечно покупая топ игроков. У Спартака бюджет чуть меньше, а пропасть огромная. Потому, что мазутное бабло не считают, покупая пачками неликвид. А купили бы парочку, но хороших, а не 10 хлама за те же деньги.

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы 8 марта, 15:48

      забавный факт, некоторые болельщики зенита настолько тупые, что искренне верят, что зенит не денежный мешок.

      а так да, "исторически сложилось", что миллер (и те кто его поставил к кормушке) из питера.

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > сутулая собака и лисы 8 марта, 17:11

      Лучше бы Миллер был из Москвы - тогда бы здесь никто не возмущался .
      А если бы Зенит спонсировался "Почтой России" или МинСельхозпом , про гос деньги вкладываемые в команду вряд ли бы кто вспомнил .
      Зависть гложет "фсюстрану" , пузырятся от чуйства псевдосправедливости .

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > Barmaleushka 8 марта, 20:35

      "лучше бы", "если бы".
      а по существу есть что ответить?

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > сутулая собака и лисы 8 марта, 21:24

      По существу - зависть "нищих" к "богатым". Понятнама ?

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > Barmaleushka 8 марта, 21:59

      чуть не поперхнулся.
      зачем болельщику арсенала завидовать мешку не способному обыграть брюгге?

      а так зенит убил интригу в рпл и теперь совсем перестал смотреть родной чемпионат.
      и радуются этому только любители лизать жопу миллеру.

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 8 марта, 14:38

      Вот дурачок . Бабкины сплетни повторяет неумело .

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      Рейтинг: +511

      эд100 8 марта, 14:33

      мы дожили до того, что жулики из 90х не только легализованы, но и герои России. спросите у миллера, как ему это удаётся?! а зенит, это крошки с его стола.

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 8 марта, 14:21

      Холодильник у нас чей? Государственный... А мороз что он выробатывает чей??? Мороз наш... Мы его для мороза и брали.( Кооператив Озеро)

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