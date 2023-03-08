Якубко – о «Зените» и «Газпроме»: «Как может одна команда получать от государства столько денег? Другие выживают за пару копеек»

Экс-нападающий «Амкара» Мартин Якубко высказался о «Зените».

— Еще до рестарта чемпионата я сразу сказал, что чемпионом будет «Зенит». В чем интерес для болельщиков? Это не ко мне вопрос.

Лучше вы мне скажите, как может одна команда получать от государства столько денег, а другие нет. Где справедливость? Это же не личные деньги. Я правильно понимаю, «Газпром» — это государственное предприятие?

— Их слоган — «Национальное достояние». Туда же, кстати, можно отнести и РЖД.

— Так почему деньги распределяют двум командам, а не всем, если это деньги всех людей, всех городов? Зачем тогда играть Екатеринбургу, другим командам из нижней части турнирной таблицы? Почему им не дадут чуть-чуть денег, которые получает «Зенит»?

— Так исторически сложилось, что «Газпром» — спонсор именно «Зенита».

— Ну извините. Почему именно «Зенит», «Локомотив»? Команды играют за счет обычных людей, которые должны зарабатывать. Это несправедливо.

И здесь нет никакой спортивной идеи, потому что кто-то берет очень много, может покупать кого хочет, может платить любые суммы. А другие просто выживают за пару копеек.

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