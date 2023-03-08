Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Якубко – о «Зените» и «Газпроме»: «Как может одна команда получать от государства столько денег? Другие выживают за пару копеек»

Якубко – о «Зените» и «Газпроме»: «Как может одна команда получать от государства столько денег? Другие выживают за пару копеек»

8 марта 2023, 13:32
13

Экс-нападающий «Амкара» Мартин Якубко высказался о «Зените».

— Еще до рестарта чемпионата я сразу сказал, что чемпионом будет «Зенит». В чем интерес для болельщиков? Это не ко мне вопрос.

Лучше вы мне скажите, как может одна команда получать от государства столько денег, а другие нет. Где справедливость? Это же не личные деньги. Я правильно понимаю, «Газпром» — это государственное предприятие?

— Их слоган — «Национальное достояние». Туда же, кстати, можно отнести и РЖД.

— Так почему деньги распределяют двум командам, а не всем, если это деньги всех людей, всех городов? Зачем тогда играть Екатеринбургу, другим командам из нижней части турнирной таблицы? Почему им не дадут чуть-чуть денег, которые получает «Зенит»?

— Так исторически сложилось, что «Газпром» — спонсор именно «Зенита».

— Ну извините. Почему именно «Зенит», «Локомотив»? Команды играют за счет обычных людей, которые должны зарабатывать. Это несправедливо.

И здесь нет никакой спортивной идеи, потому что кто-то берет очень много, может покупать кого хочет, может платить любые суммы. А другие просто выживают за пару копеек.

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

Еще по теме:
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА 4
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака 13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Якубко Мартин
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1678272637
Отобрать и поделить на всех. Это мы уже проходили. Социализм называется.
Ответить
Ниф-Ниф
1678272701
Ай-яй-яй! Очень нехорошо и нечестно синит поступает!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1678273280
Россия страна чудес. Кто-то получает пенсию 13 тыс. в месяц, а кто-то получает ( подчёркиваю ПОЛУЧАЕТ, а НЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ) 13 млн. в час. А депутат Милонов размышляет как объединить нацию с помощью отмены Фан айди. "*
Ответить
Азбука
1678273478
Вот несколько лет тому назад попытались вбухать немеряно денег в Динамо, а оказалось нарушение фейр-плей и санкции УЕФА. А потому что спонсорская сумма клубу определяется в частности рейтингом УЕФА. Может Якубко не в теме? Кстати, спонсор Зенита Газпром является ПАО. Публичное акционерное общество (ПАО) — это общество, чьи акции и ценные бумаги, которые конвертируются в акции, публично размещаются или публично обращаются. То есть их можно свободно приобрести на рынке ценных бумаг.
Ответить
Napaleon Banapart
1678274507
Холодильник у нас чей? Государственный... А мороз что он выробатывает чей??? Мороз наш... Мы его для мороза и брали.( Кооператив Озеро)
Ответить
эд100
1678275215
мы дожили до того, что жулики из 90х не только легализованы, но и герои России. спросите у миллера, как ему это удаётся?! а зенит, это крошки с его стола.
Ответить
сутулая собака и лисы
1678279715
забавный факт, некоторые болельщики зенита настолько тупые, что искренне верят, что зенит не денежный мешок. а так да, "исторически сложилось", что миллер (и те кто его поставил к кормушке) из питера.
Ответить
alefreddy
1678281145
никто по финансам не угонится за Зиной так что результат предсказуем
Ответить
Чехов на Садовой
1678282689
Ну хоть Якубко громко скажет. А местные деятели языки в опу засунули и харчатся с барского стола.
Ответить
somn
1678342834
Якубко, он кто, поляк? Тогда всё ясно...
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
1
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
5
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
10
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
104
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+