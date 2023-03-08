Павлюченко: «Головин и Миранчук обязаны приехать в сборную»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко призвал полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука приехать в команду на мартовские матчи.

«Если тренер вызывает, то приезжать должны все — это национальная сборная. Вне зависимости, играешь ты в Европе или в России. Играть в сборной — это престиж! Поэтому я считаю, что и Миранчук, и Головин обязаны приехать.

Понятно, что это игроки, которые должны играть за сборную. Не знаю, по каким причинам они могут не приехать. Хорошо, что все опять соберутся и встретятся. Мы, болельщики, все ждeм и хотим, чтобы наша сборная участвовала в товарищеских играх. Будет правильно, если все приедут», – сказал Павлюченко.

Миранчук и Головин попали в расширенный список на мартовский матч с Ираном.

Также есть неофициальная информация, что в марте Россия сыграет с Ираком.

Сборная России отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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