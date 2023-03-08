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  • Павлюченко: «Головин и Миранчук обязаны приехать в сборную»

Павлюченко: «Головин и Миранчук обязаны приехать в сборную»

8 марта 2023, 11:39
4

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко призвал полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука приехать в команду на мартовские матчи.

«Если тренер вызывает, то приезжать должны все — это национальная сборная. Вне зависимости, играешь ты в Европе или в России. Играть в сборной — это престиж! Поэтому я считаю, что и Миранчук, и Головин обязаны приехать.

Понятно, что это игроки, которые должны играть за сборную. Не знаю, по каким причинам они могут не приехать. Хорошо, что все опять соберутся и встретятся. Мы, болельщики, все ждeм и хотим, чтобы наша сборная участвовала в товарищеских играх. Будет правильно, если все приедут», – сказал Павлюченко.

  • Миранчук и Головин попали в расширенный список на мартовский матч с Ираном.
  • Также есть неофициальная информация, что в марте Россия сыграет с Ираком.
  • Сборная России отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Аталанта Торино Монако Павлюченко Роман Миранчук Алексей Головин Александр
Комментарии (4)
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portero
1678267087
Ради товарки не нужной???
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Bozigit
1678269617
Вот сейчас начнутся проблемы
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eugen-han
1678270539
Если не приедут, то не надо их вызывать вообще. Именно сейчас этот вопрос стоит принципиально для всех участников и членов сборной, а приводить какие- то нелепые доводы и причины,- это от лукавого.
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sined1951
1678279753
Эти товарищеские матчи не нужны, пользы от них ноль, да еще лишний расход денег.
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