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    Павлюченко: «Головин и Миранчук обязаны приехать в сборную»

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко призвал полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука приехать в команду на мартовские матчи.

    «Если тренер вызывает, то приезжать должны все — это национальная сборная. Вне зависимости, играешь ты в Европе или в России. Играть в сборной — это престиж! Поэтому я считаю, что и Миранчук, и Головин обязаны приехать.

    Понятно, что это игроки, которые должны играть за сборную. Не знаю, по каким причинам они могут не приехать. Хорошо, что все опять соберутся и встретятся. Мы, болельщики, все ждeм и хотим, чтобы наша сборная участвовала в товарищеских играх. Будет правильно, если все приедут», – сказал Павлюченко.

    • Миранчук и Головин попали в расширенный список на мартовский матч с Ираном.
    • Также есть неофициальная информация, что в марте Россия сыграет с Ираком.
    • Сборная России отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.03.2023 11:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +857

      sined1951 8 марта, 15:49

      Эти товарищеские матчи не нужны, пользы от них ноль, да еще лишний расход денег.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 8 марта, 13:26

      ЗАЧЕМ??? Травмироваться в Иране?

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      Рейтинг: +353

      eugen-han 8 марта, 13:15

      Если не приедут, то не надо их вызывать вообще.
      Именно сейчас этот вопрос стоит принципиально для всех участников и членов сборной, а приводить какие- то нелепые доводы и причины,- это от лукавого.

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 8 марта, 13:00

      Вот сейчас начнутся проблемы

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      Рейтинг: +67528

      portero 8 марта, 12:18

      Ради товарки не нужной???

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 8 марта, 11:52

      обязаны приехать в сборную»=====
      А если не приедут ? Записать их в иностранные агенты ? Это сейчас в моде.

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