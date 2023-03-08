Дзюба зарабатывает в «Локомотиве» меньше, чем 90% команды. И больше, чем 99 процентов, чем все население России...
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал февральское подписание форварда Артема Дзюбы.
«Переход Дзюбы – это вообще не про деньги
Зарплата Артема меньше, чем у 90% футболистов основной обоймы команды. Всe остальное записано в бонусы за голы, за сохранение места в РПЛ и так далее», – сказал Ульянов.
- Футболист на прошлой неделе оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:1).
- У игрока контракт с «Локо» действует до лета.
- Дзюба зарабатывает в «Локо» 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
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