Дзюба зарабатывает в «Локомотиве» меньше, чем 90% команды

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал февральское подписание форварда Артема Дзюбы.

«Переход Дзюбы – это вообще не про деньги

Зарплата Артема меньше, чем у 90% футболистов основной обоймы команды. Всe остальное записано в бонусы за голы, за сохранение места в РПЛ и так далее», – сказал Ульянов.

Футболист на прошлой неделе оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:1).

У игрока контракт с «Локо» действует до лета.

Дзюба зарабатывает в «Локо» 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

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