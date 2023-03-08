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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба зарабатывает в «Локомотиве» меньше, чем 90% команды

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал февральское подписание форварда Артема Дзюбы.

    «Переход Дзюбы – это вообще не про деньги

    Зарплата Артема меньше, чем у 90% футболистов основной обоймы команды. Всe остальное записано в бонусы за голы, за сохранение места в РПЛ и так далее», – сказал Ульянов.

    • Футболист на прошлой неделе оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:1).
    • У игрока контракт с «Локо» действует до лета.
    • Дзюба зарабатывает в «Локо» 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    08.03.2023 10:34
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 8 марта, 13:04

      Дзюба зарабатывает в «Локомотиве» меньше, чем 90% команды. И больше, чем 99 процентов, чем все население России...

      1
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 8 марта, 12:32

      Я правильно понял, что если просуммировать заработки 90% игроков команды, то только тогда они в сумме переплюнут зарплату Дзюбы ??? )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner > VVM1964 8 марта, 13:10

      А ведь можно и так понять!...)))

      1
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 8 марта, 12:24

      Не зарабатывает, а забалаболивает)

      1
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      Рейтинг: +67528

      portero 8 марта, 12:20

      Дзюба конечно гавночел, но стержень есть и питается конфликтами, так сказать кусок негатива, всем насрёт и рад!!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > portero 8 марта, 12:32

      Вампир-склочник ! )))

      2
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      Рейтинг: +67528

      portero > VVM1964 8 марта, 13:03

      Однозначно!!!

      2
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      Рейтинг: +8094

      nik55 8 марта, 11:55

      Дмитрий Ульянов не вешай народу лапшу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 8 марта, 11:44

      Зато Зюба за путина ...Вот оно че

      1
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      Рейтинг: +70668

      insider_retro 8 марта, 11:43

      В общем-то, прагматичный подход...
      Если будет шевелить булками, то, возможно, бонусами что-то и приподнимет...

      5
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      Рейтинг: +67528

      portero > insider_retro 8 марта, 12:22

      Наверное 6 голов прописано и бонусы, пусть ещё треху положит химкам условным.... и на покой.

      3
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      Рейтинг: +2470

      serglider > portero 8 марта, 16:38

      Ха! Бонусов там хренова туча! Дзюба, со свом агентом, не идиоты за спасибо играть. По сему стопудово бонусы за: проведенное время на поле (сыгранные матчи), само собой за голы и голевые передачи, за выигранные матчи, за выигранные матчи с Зеней, Спартачем, ЦСКА и т.д. плюсом удвоенные бонусы, за сохранение прописки по итогам сезона в РПЛ, за итоговое место в первой 10-ки, 5-ки, 3-ки итоговой таблицы... Так что 90% игроков Локо в конце сезона, будут кусать локти сравнивая свою зарплату и Дзюбы.

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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька 8 марта, 11:34

      Фсё приехали, кина больше не будет

      2
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > кaстрюлька 8 марта, 19:21

      Как так?
      Теперь будем кидать мелочь в ооги, а Дзюба будет петь и танцевать.
      :)))

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 8 марта, 11:23

      Пусть за еду работает.
      :)))
      Нажировался в Зените, гуно неблагодарное!

      2
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 8 марта, 11:07

      Успокойтесь маленько.
      Ваня Игнатов так же хет-триком раз отметился и пропал.
      "Положил" трёху Дзюба и что , это его работа забивать голы.
      Много шума , а Локо по-прежнему на 13 месте.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Алексей З 8 марта, 13:13

      С Дзюбой Локо поднимется на вторе место и отправит Спартака привычное ему ДЕСЯТОЕ место...)))

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      Рейтинг: +2470

      serglider > Алексей З 8 марта, 16:42

      Ваня молод и неопытен, стабильность игры слабое место молодых! Дзюба уже матерый и опытный игрок, маловероятно, что теперь он расслабится настолько, что перестанет забивать вообще.

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