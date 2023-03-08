Дзюба в честь 8 Марта выложил новое видео

Заголовок хорош. Можно было написать просто "видео", но написали "новое видео". Это явная отсылка на то "старое видео" Дзюбы.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поздравил женщин с Международным женским днем.
Игрок выложил видео, где выступил с теплыми пожеланиями и включил композицию Мота, которая, по мнению Дзюбы, должна стать хитом.
- Футболист на прошлой неделе оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:1).
- У игрока контракт с «Локо» действует до лета.
- Дзюба зарабатывает в «Локо» 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
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