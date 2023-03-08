Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба в честь 8 Марта выложил новое видео

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поздравил женщин с Международным женским днем.

    Игрок выложил видео, где выступил с теплыми пожеланиями и включил композицию Мота, которая, по мнению Дзюбы, должна стать хитом.

    • Футболист на прошлой неделе оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:1).
    • У игрока контракт с «Локо» действует до лета.
    • Дзюба зарабатывает в «Локо» 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Дзюба ответил на просьбу Генича о личной встрече 8
    Стало известно, кто виноват в том, что Баринов неправомерно вышел на матч с «Акроном» 6
    Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой 4
    Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2023 10:25
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12119

      BRO_football 9 марта, 07:12

      Заголовок хорош. Можно было написать просто "видео", но написали "новое видео". Это явная отсылка на то "старое видео" Дзюбы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11528

      alex1951 9 марта, 02:44

      Меня,лично,тошнит от этого гиганскага Х. палавого гиганта..
      Пусть Карпуше забивает каждый день по 100 мячей...но этот чувак считает себя Пупом Земли....так пошел бы он на Х.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5417

      neim 8 марта, 15:34

      Шо опять ? А где посмотреть )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2470

      serglider > neim 8 марта, 16:21

      Сокрее всего в каком-то Телеграмм-канале, но судя по размытому фото в посте, он немного поумнел и ниже пояса себя уже не снимает)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1200

      Suvorov51 8 марта, 13:20

      Ну хорош Рукаку, вот есть в нём изюминка, без него помойка потускнела и стала голубоватой

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2470

      serglider > Suvorov51 8 марта, 16:24

      Ну дык Азмун укатил к немцам, а то бы Дзюба с нова к нему пристроился с тылу)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet 8 марта, 13:03

      Не, это не то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2117

      Bozigit 8 марта, 12:59

      Новое видео, всегда интригует)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +303

      гууд 8 марта, 12:16

      Тьфу! Думал он восьмеркой дрочит!))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > гууд 8 марта, 12:55

      Каждый думает в меру своей испорченности!
      Видать, что в этом деле, ты виртуоз.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +303

      гууд > sochi-2013 9 марта, 11:51

      могу тебе виртуозно на лицо навосьмерить?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 8 марта, 11:47

      Дзюба в честь 8 Марта выложил новое видео=======
      Ну молодец чо...Сообразил что видео с его дрочиловом в этот момент не канает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1649

      PassCSKA 8 марта, 11:15

      Аккуратнее с заголовками, ребята!)))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2470

      serglider > PassCSKA 8 марта, 16:29

      Заголовок что надо! Модеры, 100%, специально такой запилили, что бы любители клубнички набежали и устроили срачь комменариях, за одно статью подтянут вверх, да и переходы в Телегу на видео не просто так сделали.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1649

      PassCSKA > serglider 8 марта, 19:59

      Кликбейт во всей красе короче)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      SunnyDay 8 марта, 10:42

      Вторую часть)?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8901

      vladik12 > SunnyDay 8 марта, 10:54

      Ну типа.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11