Дзюба в честь 8 Марта выложил новое видео

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поздравил женщин с Международным женским днем.

Игрок выложил видео, где выступил с теплыми пожеланиями и включил композицию Мота, которая, по мнению Дзюбы, должна стать хитом.

Футболист на прошлой неделе оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:1).

У игрока контракт с «Локо» действует до лета.

Дзюба зарабатывает в «Локо» 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

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