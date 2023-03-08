«Челси» прошел «Боруссию», возможная отмена Fan ID, матч Иран – Россия без зрителей и другие новости

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Экс-игрок «Локомотива» забил в пятом матче подряд в Лиге чемпионов.

Лапорта раскрыл подробности ухода Месси из «Барселоны».

Матч Иран – Россия может пройти при пустых трибунах.

Стало известно, в какой стране сделали новую форму «Зенита».

Орлов назвал лучшего российского нападающего прямо сейчас.

Боснийский клуб оштрафован за кричалки и плакаты фанатов в поддержку России.

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Помощник Путина ответил, могут ли отменить Fan ID в России.

Слуцкий объяснил, почему Карпин не вызвал Дзюбу на матч с Ираном.