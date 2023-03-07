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    Какой вы футболист?

    Боснийский клуб оштрафован за кричалки и плакаты фанатов в поддержку России

    Дисциплинарная комиссия Футбольного союза Боснии и Герцеговины определилась с наказанием для клуба «Борац» из города Баня-Лука.

    • Болельщики команды во время матча выступили в поддержку России.
    • Они скандировали соответствующие кричалки и разместили на трибуне российский флаг с надписью «Слава России».

    Фото: atvbl.rs

    За это «Борац» оштрафовали,а также условно закрыли стадион – в случае повторения нарушений клуб вынудят проводить домашние матчи при пустых трибунах.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: Klix

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    07.03.2023 16:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 7 марта, 18:11

      Предлагаю боснийцам скандировать " Слава Сербии ", понравится ?
      Да и флаг на наш у Сербов похож.

      2
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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 7 марта, 16:58

      Свобода слова - она для кого надо свобода слова. Впрочем, ничего нового.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Spirit_78 7 марта, 17:04

      Свобода слова не при чем. Вот если бы они вывесили флаг Украины и орали песни про маскаляку, федерация даже рассматривать не стала бы это. Политика в спорте до мозга костей.

      4
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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > R_a_i_n 7 марта, 17:17

      И чо сказать хотел ?

      3
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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 > dauzhhhhh 7 марта, 17:35

      Михалыч ты же вроде не полный кретин, что тебе непонятно или ты только одну сторону перед собой всегда видишь?

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > Oldtrafford83 7 марта, 18:00

      Ты R_a_i_n ?

      1
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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 > dauzhhhhh 8 марта, 08:35

      Ты глупый?

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