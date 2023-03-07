Боснийский клуб оштрафован за кричалки и плакаты фанатов в поддержку России

Дисциплинарная комиссия Футбольного союза Боснии и Герцеговины определилась с наказанием для клуба «Борац» из города Баня-Лука.

Болельщики команды во время матча выступили в поддержку России.

Они скандировали соответствующие кричалки и разместили на трибуне российский флаг с надписью «Слава России».

Фото: atvbl.rs

За это «Борац» оштрафовали,а также условно закрыли стадион – в случае повторения нарушений клуб вынудят проводить домашние матчи при пустых трибунах.

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