Боснийский клуб оштрафован за кричалки и плакаты фанатов в поддержку России

Предлагаю боснийцам скандировать " Слава Сербии ", понравится ?
Да и флаг на наш у Сербов похож.
Дисциплинарная комиссия Футбольного союза Боснии и Герцеговины определилась с наказанием для клуба «Борац» из города Баня-Лука.
- Болельщики команды во время матча выступили в поддержку России.
- Они скандировали соответствующие кричалки и разместили на трибуне российский флаг с надписью «Слава России».
Фото: atvbl.rs
За это «Борац» оштрафовали,а также условно закрыли стадион – в случае повторения нарушений клуб вынудят проводить домашние матчи при пустых трибунах.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?