Стало известно, в какой стране сделали новую форму «Зенита»

Дизайн новой формы «Зенита» создавался в России.

Ранее в Joma сообщили, что фирма не имеет отношения к новой экипировке «Зенита».

«Да, все верно. Персонализация дизайна формы для «Зенита» делалась нами локально в России», — сообщил источник в компании Wildberries.

Joma – технический партнер сборной Украины.

Ранее львовские «Карпаты» отказались от сотрудничества с компанией из-за ее работы в России.

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