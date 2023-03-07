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    Стало известно, в какой стране сделали новую форму «Зенита»

    Дизайн новой формы «Зенита» создавался в России.

    Ранее в Joma сообщили, что фирма не имеет отношения к новой экипировке «Зенита».

    «Да, все верно. Персонализация дизайна формы для «Зенита» делалась нами локально в России», — сообщил источник в компании Wildberries.

    • Joma – технический партнер сборной Украины.
    • Ранее львовские «Карпаты» отказались от сотрудничества с компанией из-за ее работы в России.

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    Источник: Sport24

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    07.03.2023 22:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 8 марта, 10:48

      В Шамбале делали.
      Мы берем, только самое лвчшее!
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1197

      Suvorov51 8 марта, 07:34

      Давно пора делать все самим и тогда все будет по х.ю, а гейропа так и будет гейропой

      3
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 > Suvorov51 8 марта, 13:36

      Хватит лозунгов!

      0
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