Стало известно, в какой стране сделали новую форму «Зенита»

В Шамбале делали.
Мы берем, только самое лвчшее!
:)))
Дизайн новой формы «Зенита» создавался в России.
Ранее в Joma сообщили, что фирма не имеет отношения к новой экипировке «Зенита».
«Да, все верно. Персонализация дизайна формы для «Зенита» делалась нами локально в России», — сообщил источник в компании Wildberries.
- Joma – технический партнер сборной Украины.
- Ранее львовские «Карпаты» отказались от сотрудничества с компанией из-за ее работы в России.
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