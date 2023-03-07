Joma ответила УАФ, что не имеет отношения к разработке новой формы «Зенита»

Испанский бренд Joma не имеет отношения к новой форме «Зенита».

«В ответ на запрос «УАФ Маркетинг» главный офис испанской компании Joma сообщил, что не имеет отношения к разработке и презентации новой формы российского клуба.

В письме компании сообщается: «Мы подтверждаем, что штаб-квартира Joma в Испании прекратила всю нашу спонсорскую деятельность со спортивными командами из России и Беларуси.

У нас нет прямого контакта – ни коммерческого, ни спонсорского – с каким-либо профессиональным клубом там, и мы не были в курсе и не имеем никакого отношения к запуску и кастомизации индивидуального стиля новой формы «Зенита».

В ответ на вопрос, как так случилось, что российский клуб презентовал форму именно компании Joma, в письме сообщается, что эти «футболки были распространены компанией Wildberries. Это розничный продавец, который может получать товары из нашего каталога на открытом рынке, где у нас нет никакого контроля», – говорится в заявлении УАФ.

Joma – технический партнер сборной Украины.

Ранее львовские «Карпаты» отказались от сотрудничества с компанией из-за ее работы в России.

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