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    Joma ответила УАФ, что не имеет отношения к разработке новой формы «Зенита»

    Испанский бренд Joma не имеет отношения к новой форме «Зенита».

    «В ответ на запрос «УАФ Маркетинг» главный офис испанской компании Joma сообщил, что не имеет отношения к разработке и презентации новой формы российского клуба.

    В письме компании сообщается: «Мы подтверждаем, что штаб-квартира Joma в Испании прекратила всю нашу спонсорскую деятельность со спортивными командами из России и Беларуси.

    У нас нет прямого контакта – ни коммерческого, ни спонсорского – с каким-либо профессиональным клубом там, и мы не были в курсе и не имеем никакого отношения к запуску и кастомизации индивидуального стиля новой формы «Зенита».

    В ответ на вопрос, как так случилось, что российский клуб презентовал форму именно компании Joma, в письме сообщается, что эти «футболки были распространены компанией Wildberries. Это розничный продавец, который может получать товары из нашего каталога на открытом рынке, где у нас нет никакого контроля», – говорится в заявлении УАФ.

    • Joma – технический партнер сборной Украины.
    • Ранее львовские «Карпаты» отказались от сотрудничества с компанией из-за ее работы в России.

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    Источник: Sports.ru

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    07.03.2023 21:37
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +11331

      alp 8 марта, 11:27

      слишком много текста. могли бы проще написать, уаф иди нах

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 8 марта, 10:57

      Made in Shambala.
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1357

      Lilipyt 8 марта, 01:55

      Нравятся мне их формулировки "не имеем никакого отношения к запуску и кастомизации индивидуального стиля новой формы". Такого индивидуального, что у всех одинаковый.

      1
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      Рейтинг: +37

      JIEGEHDA 7 марта, 23:10

      Одни потребовали , на что получили красивый ответ . Сначала хотел попугать фирму , но прочитав полный ответ , понял что, ушли сухими из болота

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ 7 марта, 22:42

      лихо отмазались

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 7 марта, 22:19

      Ивановский трикотаж...

      2
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 7 марта, 22:04

      фабрика "Большевичка" не подтверждает но и не отрицает свою причастность к разработке формы Зенита

      4
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