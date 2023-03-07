Матч Иран – Россия может пройти при пустых трибунах

Матч между сборными Ирана и России может пройти без зрителей, сообщает «РБ Спорт».

Встреча состоится 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране. В Иране еще не решили, пройдет ли матч со зрителями.

Велика вероятность, что Федерация футбола Ирана запретит допуск болельщиков на трибуны.

Тренерский штаб сборной России уже назвал расширенный состав на мартовский сбор.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

Последними соперниками национальной команды были азиатские сборные.

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