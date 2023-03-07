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    Матч Иран – Россия может пройти при пустых трибунах

    Матч между сборными Ирана и России может пройти без зрителей, сообщает «РБ Спорт».

    Встреча состоится 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране. В Иране еще не решили, пройдет ли матч со зрителями.

    Велика вероятность, что Федерация футбола Ирана запретит допуск болельщиков на трибуны.

    • Тренерский штаб сборной России уже назвал расширенный состав на мартовский сбор.
    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
    • Последними соперниками национальной команды были азиатские сборные.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.03.2023 23:08
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 8 марта, 11:20

      Ну это уже их право, матч назначен, игра состоится.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > zigbert 8 марта, 12:56

      Это должно обговариваться при подготовке к проведению матча. Обеими сторонами! А не решаться иранской стороной самостоятельно.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert > Cleaner 8 марта, 17:12

      Вся ответственность за проведение этого матча лежит на иранской стороне, им и решать о наличии зрителей на стадионе.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > zigbert 8 марта, 18:46

      Нет. Как договорились, как решили заранее, так и будет. А вообще бесполезный матч, а без зрителей совсем никчемный. Но хотя бы лишний раз убедимся в неспособности Карпина руководить сборной.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert > Cleaner 8 марта, 20:42

      Ну почему же, товарищеские матчи необходимы, особенно в сегодняшних реалиях. Выбора к сожалению особого у нас нет. И потом чем нам смогли бы помочь иранские зрители?

      1
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      Рейтинг: +8883

      GoLenaStop 8 марта, 08:58


      Послать все УЕФЫ на хер и играть в свой ногомяч!
      Когда еврожопейцы созреют, и не будут ссать встретиться с нами на поле - тогда поиграем.

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      Рейтинг: +6141

      rash1959 > GoLenaStop 8 марта, 10:20

      дура - дурой!!!

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      Рейтинг: +23

      udav4691 8 марта, 07:17

      ну и на кой тогда ваще туда ехать
      позорище

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      Рейтинг: +4469

      Snek 8 марта, 03:55

      А почему? Боятся, что будут блевать от этого зрелища прямо на трибунах?

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      Рейтинг: +449

      aldo conte 8 марта, 01:41

      Горе то какое! Лишить болельщиков такого потрясающего зрелища.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 8 марта, 00:27

      А с чего вдруг, тоже пиндосов сцат? Ну и нахера тогда с ними играть.

      1
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      Рейтинг: +11528

      alex1951 7 марта, 23:41

      А то.... Кому нужна эта фальшивая игра?
      Ни смысла,ни переспектив.... Земеля в Хе...время принял сборную...
      Вроде она и есть,а вроде её и нету...Умные люди поймут меня...

      1
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      ...
      Рейтинг: +5417

      neim > alex1951 8 марта, 01:42

      Главное что зарплата есть, вроде есть и опять вроде есть.
      В хорошее время твой земеля принял сборную, в хорошее !

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > alex1951 8 марта, 13:00

      Валера в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ развалил бы сборную и ни попал ни на один крупный турнир! Кто мешал Карпинской сборной выиграть отбор к ЧМ? Но он провалился как тренер. За последнюю игру с Хорватией реально СТЫДНО. Не нужно отстойную игру сборной на времена сваливать.

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > Cleaner 8 марта, 13:48

      Уважаемый ,при чем тут Карпуша...Там до нужной ничьи оставались секунды.....Когда то ножка Акинфея сделала их ЗМС ,а теперь ножка бритого сделала с точностью наоборот...Ну ,и понятно ,есть на кого сваливать...вроде Валера мячик срезал...

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > Cleaner 8 марта, 13:53

      И еще.... Кто тогда идеальный тренер для российской сборной?
      Это не праздный вопрос....

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > alex1951 8 марта, 14:05

      Это простой вопрос. Идеальный тренер для сборной России тот, кто выиграл ну хоть какой то ТРОФЕЙ! Тренера, который не добился НИЧЕГО, тренером сборной БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!!!!!

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > alex1951 8 марта, 14:09

      Ножка Акинфеева? Не упрощайте. Эта ножка была после 120 минут игр с ИСПАНИЕЙ!!! Мне не было бы стыдно за ту игру даже если бы Акинфеев не отбил тот мяч и наши проиграли. А за игру с Хорватией - стыдно...

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > Cleaner 8 марта, 14:27

      На каком фоне добиваться ,сегодня...
      Сегодня его должность .при состоянии дел, ничто...
      Хоть Гуса Иваныча возвращай ,толку НОЛЬ...
      Мертвый сезон ,что ли....Так можно и с годами деквалифицироваться...и не важно ,кто там у руля....

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