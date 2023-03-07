Матч Иран – Россия может пройти при пустых трибунах

Матч между сборными Ирана и России может пройти без зрителей, сообщает «РБ Спорт».
Встреча состоится 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране. В Иране еще не решили, пройдет ли матч со зрителями.
Велика вероятность, что Федерация футбола Ирана запретит допуск болельщиков на трибуны.
- Тренерский штаб сборной России уже назвал расширенный состав на мартовский сбор.
- Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
- Последними соперниками национальной команды были азиатские сборные.
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Источник: «РБ Спорт»