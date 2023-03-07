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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Помощник Путина ответил, могут ли отменить Fan ID в России

    Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина, прокомментировал ситуацию с работой системы Fan ID на футбольных стадионах.

    «Решение принято, система задействована. Если есть какие-то вопросы по оформлению, это нужно поправить.

    Вопрос по отмене карты болельщика сегодня не стоит», – сказал Левитин.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Р-Спорт»

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    07.03.2023 14:21
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 7 марта, 18:13

      Правильно. По ТВ в ЭТО время безопаснее. Но фанатам я бы разрешил. Бог с ними.

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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 7 марта, 18:11

      Когда клубы начнут сниматься с РПЛ за нехватки денег то может тогда и отменят )) ну или ждать выборов в президенты страны))

      2
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Александр.Т. 7 марта, 20:18

      Долго ждать придется (((

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      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 17:27

      Ну, а чё Вы хотели? Деньги уже выделены и рас3,14... освоены, не возвращать же обратно)))

      0
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      Рейтинг: +5308

      ААМ 7 марта, 16:56

      Я с ним согласен. Хамьё вон со стадионов!

      0
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      Рейтинг: +65

      timon2401 > ААМ 7 марта, 17:19

      Действительно!!! Надо чтобы как на фигурном катании стало!!! В конце матча цветы и плюшевые игрушки каждому игроку!!! И не слова мата!!!

      2
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      Рейтинг: +2470

      serglider > ААМ 7 марта, 17:25

      Да-да... Арбитр Мешков чистый гол не засчитал, а полный стадион зрителей, ему: Браво! Браво... бис!

      3
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      Рейтинг: +934

      Krics 7 марта, 16:06

      Деньги освоены,ихмо.

      0
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 7 марта, 15:33

      У тебя по ходу в обще ничего не стоит. Фанайди не поможет. Позови зюбу.

      1
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      Рейтинг: +11331

      alp 7 марта, 15:26

      ну молодцы! понастроили супер-пупер стадиков - пусь стоят.. может, через пару лет на вещевые рынки сгодятся...

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      Рейтинг: +215

      Pangolin 7 марта, 15:02

      Всё равно все сделают этот фан-айди. Поноют-поноют и сделают.

      2
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      Рейтинг: +5702

      TOMSON > Pangolin 7 марта, 15:07

      Для чего его делать? Большинство ходило «спонтанным» решением. Теперь такой возможности нет. Да и чемпионат сильно сдает.
      Теперь проще на хоккей сходить или баскетбол, чем собственно народ и занимается.

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      Рейтинг: +687

      Октавиус > TOMSON 7 марта, 15:35

      так если ты оформил себе эту карту, что мешает спонтанно ходить в течение сезона? это ж не на каждый матч отдельное разрешение делать, верно?

      1
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      Рейтинг: +5702

      TOMSON > Октавиус 7 марта, 15:48

      Так людям надо сходить то раз в год. Вот например мои родители. 2-3 посещения в сезон (с учетом ЕК которых сейчас нет).
      Теперь цитирую. И так проблемно на стадион ходить было (долеко, дорого и постоянно толкотня), а теперь еще и эту проблему добавили. Где-то что-то оформлять, потом идти подтверждать. Не так уж он и нужен, других проблем полно. Проще дома по телевизору глянуть.

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      Рейтинг: +5702

      TOMSON > Октавиус 7 марта, 16:00

      И это мнения у большинства. Футбол это малопопулярное развлечение. Судя по коллективу на работе следят за ним не более 5%. Из них только у двух абонементы, а остальные увлекающиеся и не каждый год ходят. А коллектив большой и исключительно мужской. На тот же хоккей, кстати ходят больше. Потому что проще. Вот и думай

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      Рейтинг: +5417

      neim > TOMSON 8 марта, 09:36

      " Большинство ходило «спонтанным» решением. Теперь такой возможности нет. "
      Вот зачем передёргивать, ты ведь не Дзюба. Кто у тебя украл возможность ходить на стадион ? Ради красного словца, я навру здесь слегонца ... так что ли ?

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      Рейтинг: +5417

      neim > TOMSON 8 марта, 09:43

      " Так людям надо сходить то раз в год. "
      Я вот ни разу не ходил, и едва ли вообще пойду, поскольку далеко, но паспорт болельщика сделал, так, ради любопытства. И как кто-то уже здесь говорил, времени это занимает, совсем не много, ты в этой теме три поста писал больше по времени, чем нужно для заполнения заявления.

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      Рейтинг: +5417

      neim > TOMSON 8 марта, 09:45

      " И это мнения у большинства "
      Это отговорки для "бедных".

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      Рейтинг: +5702

      TOMSON > neim 8 марта, 10:36

      Отличное мнение человека «который не ходил и скорее всего не пойдет». Оно же куда более ценное чем от тех кто ходил и теперь не пойдут.
      Хочется делать fan id делайте. Это ваше право, но боюсь на посещение это в целом не повлияет.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 7 марта, 14:46

      А что кто-то сомневался ? ((( Политика непризнания ошибок ...

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 7 марта, 14:28

      Правильно наше глупое правительство никогда не признаёт своих ошибок

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