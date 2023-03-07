Помощник Путина ответил, могут ли отменить Fan ID в России

Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина, прокомментировал ситуацию с работой системы Fan ID на футбольных стадионах.

«Решение принято, система задействована. Если есть какие-то вопросы по оформлению, это нужно поправить.

Вопрос по отмене карты болельщика сегодня не стоит», – сказал Левитин.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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