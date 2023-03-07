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  • Слуцкий объяснил, почему Карпин не вызвал Дзюбу на матч с Ираном

Слуцкий объяснил, почему Карпин не вызвал Дзюбу на матч с Ираном

7 марта 2023, 09:15
3

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил непопадание нападающего Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Сейчас сложная ситуация со сборной, с каждым матчем и рейтингами. Наверное, тему сборной мы не можем обсуждать в привычном формате, который был всегда, что в команде должны играть сильнейшие футболисты.

Если тренер озвучил, что на матчи, которые играют сейчас, он будет привлекать игроков, у которых нет большого количества матчей за сборную, на которых он хочет посмотреть, то это его право.

Стоит посмотреть на новых футболистов, на ближайший резерв сборной. Взглянуть на тех, кто, возможно, будет играть в ней через какой-то промежуток времени. Мы не знаем, когда нас вернут.

Конечно, у Дзюбы есть мотивация играть за сборную, он хочет забить мяч, который выведет его на чистое первое место в гонке бомбардиров», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

  • На выходных Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» Карпина.
  • Сборные России и Ирана 23 марта проведут товарищеский матч.
  • Также возможна встреча российской команды с Ираком.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Слуцкий Леонид Карпин Валерий
Комментарии (3)
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serglider
1678182672
Единственная причина не вызова Дзюбы в сборную - это обидчивый говнюк Карпуша))) Который таким образом решил ему подосрать))) Прямо скажем: мелко, мерзко, подло! Вызвал бы, дал шанс отыграть тайм, не забил... проблемы Дзюбы, не использовал свой шанс! Но при этом мотивация Дзюбы была бы запредельная, а так слили в угоду Кержа, что бы тот не стал вторым, а его питерские подпевалы, типа Быстрова, верещат про какую-то "молодежь" которую нужно "посмотреть")))
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