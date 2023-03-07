Слуцкий объяснил, почему Карпин не вызвал Дзюбу на матч с Ираном

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил непопадание нападающего Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Сейчас сложная ситуация со сборной, с каждым матчем и рейтингами. Наверное, тему сборной мы не можем обсуждать в привычном формате, который был всегда, что в команде должны играть сильнейшие футболисты.

Если тренер озвучил, что на матчи, которые играют сейчас, он будет привлекать игроков, у которых нет большого количества матчей за сборную, на которых он хочет посмотреть, то это его право.

Стоит посмотреть на новых футболистов, на ближайший резерв сборной. Взглянуть на тех, кто, возможно, будет играть в ней через какой-то промежуток времени. Мы не знаем, когда нас вернут.

Конечно, у Дзюбы есть мотивация играть за сборную, он хочет забить мяч, который выведет его на чистое первое место в гонке бомбардиров», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

На выходных Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» Карпина.

Сборные России и Ирана 23 марта проведут товарищеский матч.

Также возможна встреча российской команды с Ираком.

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