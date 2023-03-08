Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Экс-игрок «Локомотива» забил в пятом матче подряд в Лиге чемпионов

    «Бенфика» победила «Брюгге» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Бывший футболист «Локомотива» Жоау Мариу отличился с пенальти.

    30-летний португалец забил в пятом матче ЛЧ подряд. Последним игроком «Бенфики», которому это удавалось, был Эйсебио в 1964 году.

    • Мариу играл за «Локо» с 2019 по 2020-й год.
    • «Бенфика» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Экс-игрок «Локо» Мариу – о вылете Португалии от Марокко: «Мы стали на шаг ближе к успеху!» 1
    Экс-полузащитник «Локомотива» Мариу перешел в «Бенфику». Им интересовался «Спартак» 9
    «Интер» расторг контракт с Мариу. Им интересовался «Спартак»
    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2023 00:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 8 марта, 11:10

      К сожалению мало он поиграл в Локомотиве. Сразу было видно что это игрок высокого класса.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11