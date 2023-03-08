Экс-игрок «Локомотива» забил в пятом матче подряд в Лиге чемпионов

«Бенфика» победила «Брюгге» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Бывший футболист «Локомотива» Жоау Мариу отличился с пенальти.

30-летний португалец забил в пятом матче ЛЧ подряд. Последним игроком «Бенфики», которому это удавалось, был Эйсебио в 1964 году.

Мариу играл за «Локо» с 2019 по 2020-й год.

«Бенфика» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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