Экс-игрок «Локомотива» забил в пятом матче подряд в Лиге чемпионов

К сожалению мало он поиграл в Локомотиве. Сразу было видно что это игрок высокого класса.
«Бенфика» победила «Брюгге» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Бывший футболист «Локомотива» Жоау Мариу отличился с пенальти.
30-летний португалец забил в пятом матче ЛЧ подряд. Последним игроком «Бенфики», которому это удавалось, был Эйсебио в 1964 году.
- Мариу играл за «Локо» с 2019 по 2020-й год.
- «Бенфика» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!