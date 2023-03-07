Лапорта раскрыл подробности ухода Месси из «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал уход нападающего Лионеля Месси из клуба в 2021 году.

«Я должен был принять это решение. Клуб важнее всех игроков.

Мне было грустно. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал этот клуб. В Париже мы встретились взглядами», – сказал Лапорта.

В конце июня аргентинец может стать свободным агентом.

В первом сезоне в составе «ПСЖ» Месси забил 11 голов и сделал 15 ассистов в 34 матчах.

Во втором сезоне в активе форварда 18+16 в 29 играх.

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