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    Лапорта раскрыл подробности ухода Месси из «Барселоны»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал уход нападающего Лионеля Месси из клуба в 2021 году.

    «Я должен был принять это решение. Клуб важнее всех игроков.

    Мне было грустно. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал этот клуб. В Париже мы встретились взглядами», – сказал Лапорта.

    • В конце июня аргентинец может стать свободным агентом.
    • В первом сезоне в составе «ПСЖ» Месси забил 11 голов и сделал 15 ассистов в 34 матчах.
    • Во втором сезоне в активе форварда 18+16 в 29 играх.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    07.03.2023 23:26
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