«Ахмат» и «Локомотив» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Грозном.

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«Ахмат» занимает шестое место в таблице, имея на счету 29 очков. «Локо» с 16 очками идет на 13-й строчке.

В игре первого тура грозненская команда победила в Москве со счетом 2:1.

Игра состоится в субботу, 11 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 16:30 мск.

«Ахмат» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 2,25. На ничью можно поставить за 3,50. На выигрыш «Локо» дают 3,30.