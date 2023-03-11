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    Где смотреть матч «Ахмат» – «Локомотив»: 19 тур РПЛ

    «Ахмат» и «Локомотив» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Грозном.

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    «Ахмат» занимает шестое место в таблице, имея на счету 29 очков. «Локо» с 16 очками идет на 13-й строчке.

    В игре первого тура грозненская команда победила в Москве со счетом 2:1.

    • Игра состоится в субботу, 11 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 16:30 мск.

    «Ахмат» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 2,25. На ничью можно поставить за 3,50. На выигрыш «Локо» дают 3,30.

    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2023 13:00
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