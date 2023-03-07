«Челси» и дортмундская «Боруссия» назвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
- Начало – в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Челси»: Кепа, Фофана, Кулибали, Кукурелья, Джеймс, Чилвел, Фернандес, Ковачич, Стерлинг, Хаверц, Феликс.
«Боруссия»: Майер, Геррейру, Зюле, Вольф, Шлоттербек, Джан, Ройс, Озджан, Беллингем, Брандт, Аллер.
Судья: Дэнни Маккели (Нидерланды)
- Матчей в еврокубках этого сезона: 8
- Желтые карточки: 32 (4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 22
Первая игра в Дортмунде закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Карим Адейеми.
Коэффициенты:
- Победа Челси – 1.71
- Ничья – 3.96
- Победа Боруссии – 4.72
Источник: «Бомбардир»