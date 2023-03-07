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    «Челси» – «Боруссия» Д: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов

    «Челси» и дортмундская «Боруссия» назвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    • Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Челси»: Кепа, Фофана, Кулибали, Кукурелья, Джеймс, Чилвел, Фернандес, Ковачич, Стерлинг, Хаверц, Феликс.

    «Боруссия»: Майер, Геррейру, Зюле, Вольф, Шлоттербек, Джан, Ройс, Озджан, Беллингем, Брандт, Аллер.

    Судья: Дэнни Маккели (Нидерланды)

    • Матчей в еврокубках этого сезона: 8
    • Желтые карточки: 32 (4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Первая игра в Дортмунде закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Карим Адейеми.

    Коэффициенты:

    • Победа Челси – 1.71
    • Ничья – 3.96
    • Победа Боруссии – 4.72

    Прогноз на Челси – Боруссия

    Где смотреть матч Челси – Боруссия

    Источник: «Бомбардир»

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    07.03.2023 21:47
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