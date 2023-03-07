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    Шалимов сравнил Дзюбу с Холандом

    Экс-тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом».

    • 34-летний нападающий сделал хет-трик.
    • «Локо» победил 3:1.

    «Он в створе ворот отыграл всю игру, минимум уходил в углы поля. До него мяч мало доходил, но когда доходил, Артем находился в позиции, откуда можно угрожать воротам.

    Классический пример того, как должен играть центрфорвард – Холанд. Минимум касаний, максимум голов.

    Надо отметить и терпение Дзюбы, который много ждал мяча, не уходил в углы и не начинал помогать всем и сразу.

    Но то, как играла оборона «Ростова» в этих матчах – удивительно. В первом случае Дзюба подставил клюшку чуть ли не во вратарской, второй гол – нечто: у мяча, в штрафной, было восемь игроков «Ростова», и никто не смог выбить мяч.

    Дзюба, конечно, молодец, но то, как ростовчане играли в обороне – за гранью. Удивил и Осипенко, который решил подсказать арбитру, что был фол, остановился – и Пиняев убегал один в один.

    Думаю, после матча Карпин устроил разнос», – сказал Шалимов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.03.2023 17:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 7 марта, 20:26

      Из трёх мячей Дзюбы ростовчане два сами себе можно сказать забили. Только первый его. """

      0
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      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 20:04

      Сравнил, что называется, хрен с пальцем))) Играть в МС, в АПЛ и в РПЛ, в Локо даже сравнивать как-то не ловко.

      1
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY > serglider 7 марта, 20:23

      Ну какие МС и АПЛ, в Турции и то не потянул.

      0
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 7 марта, 18:15

      Становится очень неловко, что имя Холанда произносится в контексте зюбы.

      3
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      Рейтинг: +301

      Ниф-Ниф 7 марта, 17:34

      Дзюбу можно сравнивать только с одиноко стоящим деревом.

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      Рейтинг: +2470

      serglider > Ниф-Ниф 7 марта, 20:01

      Да лааадно! И полено порой стреляет))) Видно что соскучился по игре, сил, после простоя, у него полно, взаимопонимание с партнерами вроде налаживается, психологически хет-трик предаст ему уверенность - забивай не хочу! Так что он еще может вполне вклинится в гонку бомбардиров, на зло хейтерам.

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