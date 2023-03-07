Шалимов сравнил Дзюбу с Холандом

Экс-тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом».

34-летний нападающий сделал хет-трик.

«Локо» победил 3:1.

«Он в створе ворот отыграл всю игру, минимум уходил в углы поля. До него мяч мало доходил, но когда доходил, Артем находился в позиции, откуда можно угрожать воротам.

Классический пример того, как должен играть центрфорвард – Холанд. Минимум касаний, максимум голов.

Надо отметить и терпение Дзюбы, который много ждал мяча, не уходил в углы и не начинал помогать всем и сразу.

Но то, как играла оборона «Ростова» в этих матчах – удивительно. В первом случае Дзюба подставил клюшку чуть ли не во вратарской, второй гол – нечто: у мяча, в штрафной, было восемь игроков «Ростова», и никто не смог выбить мяч.

Дзюба, конечно, молодец, но то, как ростовчане играли в обороне – за гранью. Удивил и Осипенко, который решил подсказать арбитру, что был фол, остановился – и Пиняев убегал один в один.

Думаю, после матча Карпин устроил разнос», – сказал Шалимов.

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