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Шалимов сравнил Дзюбу с Холандом

7 марта 2023, 17:17
6

Экс-тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом».

  • 34-летний нападающий сделал хет-трик.
  • «Локо» победил 3:1.

«Он в створе ворот отыграл всю игру, минимум уходил в углы поля. До него мяч мало доходил, но когда доходил, Артем находился в позиции, откуда можно угрожать воротам.

Классический пример того, как должен играть центрфорвард – Холанд. Минимум касаний, максимум голов.

Надо отметить и терпение Дзюбы, который много ждал мяча, не уходил в углы и не начинал помогать всем и сразу.

Но то, как играла оборона «Ростова» в этих матчах – удивительно. В первом случае Дзюба подставил клюшку чуть ли не во вратарской, второй гол – нечто: у мяча, в штрафной, было восемь игроков «Ростова», и никто не смог выбить мяч.

Дзюба, конечно, молодец, но то, как ростовчане играли в обороне – за гранью. Удивил и Осипенко, который решил подсказать арбитру, что был фол, остановился – и Пиняев убегал один в один.

Думаю, после матча Карпин устроил разнос», – сказал Шалимов.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Холанд Эрлинг Шалимов Игорь
Комментарии (6)
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Ниф-Ниф
1678199665
Дзюбу можно сравнивать только с одиноко стоящим деревом.
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NewLife
1678202138
Становится очень неловко, что имя Холанда произносится в контексте зюбы.
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serglider
1678208687
Сравнил, что называется, хрен с пальцем))) Играть в МС, в АПЛ и в РПЛ, в Локо даже сравнивать как-то не ловко.
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DOCTOR PENALTY
1678209996
Из трёх мячей Дзюбы ростовчане два сами себе можно сказать забили. Только первый его. """
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