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    Какой вы футболист?

    Радимов рассказал, что его разочаровало в 18-м туре РПЛ

    Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги 18-го тура чемпионата России.

    «Решил по итогам прошедшего тура РПЛ рассказать о трех главных впечатлениях со знаком минус.

    1) Судейские решения Мешкова. Да, судейство Мешкова и последующее за ним объяснение коллеги подарили потрясающую реакцию Андрея Аршавина в студии, но в важных матчах хочется видеть безошибочное судейство и по возможности избегать таких ляпов.

    2) Очень расстроил “Ростов”, причем все с совокупности: тактическая схема с двумя габаритными нападающими Голенковым и Комличенко не принесла результата; игроки ростовчан, казалось, действовали без огня; весеннее поле ростовской арены оказалось не готово к возобновлению чемпионата; пустые трибуны традиционно полной ростовской арены только дополнили грустные впечатления от матча.

    Хочется, чтобы “Ростов” встрепенулся и вернулся к своему прошлогоднему образцу

    3) Ошибки Кайо. “Торпедо” еще ни разу в чемпионате не забивало дважды за матч, но когда в обороне соперника играет Кайо, возможно все.

    Безобразная игра бразильца, которому дают бесконечное количество шансов в “Краснодаре”, не оставляет ничего, кроме разочарования.

    Но есть и плюсы – благодаря его игре Лебеденко побил рекорд Наталушко как автор самого возрастного гола в истории чемпионата», – написал Радимов в своем телеграм-канале.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    07.03.2023 16:44
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