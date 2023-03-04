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    Какой вы футболист?

    Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не сдержал смех в студии телеканала «Матч Премьер», когда обсуждал с коллегами работу судьи Виталия Мешкова на матче 18-го тура РПЛ «Спартак»«Урал» (2:2).

    Аршавина рассмешила фраза эксперта по судейству Сергея Лапочкина.

    • Мешков во 2-м тайме отменил гол «Спартака».
    • Москвичи считают, что у них отобрали гол.
    • Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 23:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 5 марта, 12:00

      да комедия конечно но очки потеряны

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 5 марта, 11:14

      Аршавкин смеётся сидя, Зыныт аплодирует стоя,Шпартаг скорбит молча,не подавая аппеляцию,Мешков трясётся в ожидании приговора,мы ждём решения

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 5 марта, 10:35

      Все эти обсуждения вызывают только смех. Вся страна видела , объяснений просто нет.
      Самое лучшее выслушать самого Мешкова, интересно же о чём он с ВАРом говорил ?
      Обидно что , три месяца в СМИ подогревали интерес к борьбе за чемпионство, интригу из пальца высасывали , а пришёл мудак со свистком и всё решил за секунду.

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      Рейтинг: +3603

      anatolich72 5 марта, 10:14

      Аршавин ещё в начале чемпионата знал кто будет чемпионом, вот и ржёт над всеми.

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      Рейтинг: +587

      zenitforever2015 5 марта, 09:37

      Сергеич жжёт !

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 5 марта, 09:13

      он помнил что надо отработать, свиснул очень вовремя.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 5 марта, 09:06

      Чего смеяться? Увидел, что вратаря нет в воротах и свистнул, согласно правилам. Это делается на автомате!

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      Рейтинг: +399

      Боцман52 > paracetamol 5 марта, 21:03

      Это какие правила объясняют почему нужно свистеть, если вратаря нет в воротах?

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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM 5 марта, 05:28

      а ведь они действительно "все так свистят"

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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= 5 марта, 04:48

      судью на мыло

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      Рейтинг: +225

      Avitaminoz 5 марта, 00:21

      Он свистнул но не понял зачем и когда.

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