Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»

да комедия конечно но очки потеряны
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не сдержал смех в студии телеканала «Матч Премьер», когда обсуждал с коллегами работу судьи Виталия Мешкова на матче 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Урал» (2:2).
Аршавина рассмешила фраза эксперта по судейству Сергея Лапочкина.
- Мешков во 2-м тайме отменил гол «Спартака».
- Москвичи считают, что у них отобрали гол.
- Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.
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