Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не сдержал смех в студии телеканала «Матч Премьер», когда обсуждал с коллегами работу судьи Виталия Мешкова на матче 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Урал» (2:2).

Аршавина рассмешила фраза эксперта по судейству Сергея Лапочкина.

Мешков во 2-м тайме отменил гол «Спартака».

Москвичи считают, что у них отобрали гол.

Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

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