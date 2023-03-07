«Ростов» бесплатно раздает девушкам билеты на матч с «Пари НН»

«Ростов» устроил акцию, приуроченную к Международному женскому дню.
«Дарим всем девушкам билеты на матч против «Пари НН»!
В преддверии самого красивого и женственного праздника весны мы решили сделать подарок каждой болельщице нашего клуба!
Приходите в кассы «Ростов Арены» и стадиона «Олимп» им. Виктора Понедельника и забирайте билет на матч «Ростов» – «Пари НН».
Для того, чтобы его получить при себе нужно иметь: паспорт, оформленную карту болельщика и хорошее настроение!
Билет дается только в одни руки, другой человек не может забрать его за вас. Ждeм вас на матче! С наступающим», – говорится в заявлении клуба.
- «Ростов» примет «Пари НН» в воскресенье, 12 марта.
- У донской команды 1 ничья и 2 поражения после зимней паузы.
Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!
Источник: страница «Ростова» в соцсети «ВКонтакте»