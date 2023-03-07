«Ростов» бесплатно раздает девушкам билеты на матч с «Пари НН»

«Ростов» устроил акцию, приуроченную к Международному женскому дню.

«Дарим всем девушкам билеты на матч против «Пари НН»!

В преддверии самого красивого и женственного праздника весны мы решили сделать подарок каждой болельщице нашего клуба!

Приходите в кассы «Ростов Арены» и стадиона «Олимп» им. Виктора Понедельника и забирайте билет на матч «Ростов» – «Пари НН».

Для того, чтобы его получить при себе нужно иметь: паспорт, оформленную карту болельщика и хорошее настроение!

Билет дается только в одни руки, другой человек не может забрать его за вас. Ждeм вас на матче! С наступающим», – говорится в заявлении клуба.

«Ростов» примет «Пари НН» в воскресенье, 12 марта.

У донской команды 1 ничья и 2 поражения после зимней паузы.

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