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    «Ростов» бесплатно раздает девушкам билеты на матч с «Пари НН»

    «Ростов» устроил акцию, приуроченную к Международному женскому дню.

    «Дарим всем девушкам билеты на матч против «Пари НН»!

    В преддверии самого красивого и женственного праздника весны мы решили сделать подарок каждой болельщице нашего клуба!

    Приходите в кассы «Ростов Арены» и стадиона «Олимп» им. Виктора Понедельника и забирайте билет на матч «Ростов» – «Пари НН».

    Для того, чтобы его получить при себе нужно иметь: паспорт, оформленную карту болельщика и хорошее настроение!

    Билет дается только в одни руки, другой человек не может забрать его за вас. Ждeм вас на матче! С наступающим», – говорится в заявлении клуба.

    • «Ростов» примет «Пари НН» в воскресенье, 12 марта.
    • У донской команды 1 ничья и 2 поражения после зимней паузы.

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

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    Источник: страница «Ростова» в соцсети «ВКонтакте»

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    07.03.2023 15:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 7 марта, 15:59

      В Ростове ожидается "бабское веселье" - "Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы" )))

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