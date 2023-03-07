Поле «Лужников» признано непригодным для проведения матча «Торпедо» – «Урал» («РБ Спорт»)

РПЛ признала поле «Лужников» непригодным для проведения матча 19-го тура РПЛ «Торпедо» — «Урал».

По информации «РБ Спорт», по итогам проверки РФС и РПЛ выявлено, что в настоящее время поверхность футбольного поля непригодна для проведения матчей. «Торпедо» должно определиться с новым местом проведения матча до 7 марта.

Резервным стадионом «Торпедо» является «Арена Химки». Стадион будет свободен в ближайшем туре.

«Торпедо» идет на последнем месте в РПЛ.

Матч «Торпедо» – «Урал» запланирован на субботу, 11 марта.

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