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    Поле «Лужников» признано непригодным для проведения матча «Торпедо» – «Урал» («РБ Спорт»)

    РПЛ признала поле «Лужников» непригодным для проведения матча 19-го тура РПЛ «Торпедо» — «Урал».

    По информации «РБ Спорт», по итогам проверки РФС и РПЛ выявлено, что в настоящее время поверхность футбольного поля непригодна для проведения матчей. «Торпедо» должно определиться с новым местом проведения матча до 7 марта.

    Резервным стадионом «Торпедо» является «Арена Химки». Стадион будет свободен в ближайшем туре.

    • «Торпедо» идет на последнем месте в РПЛ.
    • Матч «Торпедо» – «Урал» запланирован на субботу, 11 марта.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.03.2023 11:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +301

      Ниф-Ниф 7 марта, 12:36

      Нужно возвращаться к системе весна - осень и эти проблемы отпадут.

      3
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      Рейтинг: +6135

      rash1959 > Ниф-Ниф 7 марта, 17:39

      нужно меньше устраивать балаганов на стадионах

      0
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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 7 марта, 12:14

      Попозже начинать нужно, а сейчас еще на лыжах нужно кататься.

      0
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 7 марта, 12:07

      Ну а чего тут определяться то, если вариант один???

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