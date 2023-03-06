Петржела: «Дзюба не заслужил вызов в сборную России»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает правильным и ожидаемым решение тренерского штаба сборной России не приглашать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу на мартовский сбор.
«Я совсем не удивлeн тому, что Дзюба не вызван в сборную России. Это было ожидаемо. Он не заслуживает этого!
Артeм провeл хорошую карьеру, но он уже является возрастным игроком.
Думаю, что команде будет лучше, если молодeжь будет себя проявлять», – сказал Петржела.
- На выходных Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» Карпина.
- Сборные России и Ирана 23 марта проведут товарищеский матч.
- Также возможна встреча российской команды с Ираком.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: «Чемпионат»