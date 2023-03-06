Петржела: «Дзюба не заслужил вызов в сборную России»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает правильным и ожидаемым решение тренерского штаба сборной России не приглашать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу на мартовский сбор.

«Я совсем не удивлeн тому, что Дзюба не вызван в сборную России. Это было ожидаемо. Он не заслуживает этого!

Артeм провeл хорошую карьеру, но он уже является возрастным игроком.

Думаю, что команде будет лучше, если молодeжь будет себя проявлять», – сказал Петржела.

На выходных Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» Карпина.

Сборные России и Ирана 23 марта проведут товарищеский матч.

Также возможна встреча российской команды с Ираком.

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