Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Петржела: «Дзюба не заслужил вызов в сборную России»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает правильным и ожидаемым решение тренерского штаба сборной России не приглашать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу на мартовский сбор.

    «Я совсем не удивлeн тому, что Дзюба не вызван в сборную России. Это было ожидаемо. Он не заслуживает этого!

    Артeм провeл хорошую карьеру, но он уже является возрастным игроком.

    Думаю, что команде будет лучше, если молодeжь будет себя проявлять», – сказал Петржела.

    • На выходных Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» Карпина.
    • Сборные России и Ирана 23 марта проведут товарищеский матч.
    • Также возможна встреча российской команды с Ираком.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    Дзюба ответил на просьбу Генича о личной встрече 8
    Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой 4
    Галактионов объяснил, почему Дзюба не сыграет с «Акроном»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2023 20:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З 7 марта, 05:53

      Нам мало своих горе-экспертов , постоянно этого мудака кто-то спрашивает.
      Когда на одну игру вызываются 41 игрок , в адекватности тренера есть сомнения, тем более что в вразумительный футбол играют всего 3-4 команды в РПЛ.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11