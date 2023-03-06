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    Зарема прокомментировала непопадание Дзюбы в расширенный состав сборной России

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на непопадание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России.

    «Думаю, Дзюба сам не расстроился. Оставлять здоровье на поле в 35 лет, играя против Ирака и Ирана, — та еще привилегия», – сказала Зарема.

    • Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.
    • Матч пройдет в Тегеране.
    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    06.03.2023 19:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +857

      sined1951 6 марта, 21:05

      Для товарищеских матчей Дзюба в сборной не нужен. Пусть играет молодежь.

      2
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      Рейтинг: +12419

      Вомбат > sined1951 6 марта, 21:05

      Это та же самая мысль, что у Заремы, только другими словами.

      2
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      Рейтинг: +1423

      Fialet > Вомбат 6 марта, 23:41

      У Зарембы сквозит другая мысль, типа Карпин лопух, Цзюба крут, но раз его не взяли, ему нечего расстраиваться.

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 6 марта, 20:40

      Думаю, это когда головой, а не тем, чем заремба зарабатывает на жизнь

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > neveldomha 6 марта, 20:59

      расскажите, а чем вы зарабатываете на жизнь.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > сутулая собака и лисы 6 марта, 22:50

      Скорее всего именно тем местом, что думает - жопой , ну или тем что говорит !

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      Рейтинг: +1242

      mama1991 6 марта, 20:11

      сборная)))))))))))

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