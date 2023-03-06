Зарема прокомментировала непопадание Дзюбы в расширенный состав сборной России

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на непопадание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России.

«Думаю, Дзюба сам не расстроился. Оставлять здоровье на поле в 35 лет, играя против Ирака и Ирана, — та еще привилегия», – сказала Зарема.

Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.

Матч пройдет в Тегеране.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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