Карпин объяснил, почему включил Миранчука и Головина в расширенный состав сборной России

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

В список из 41 футболиста попали полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук. Они не играли в последних матчах сборной России против азиатских команд.

«Список игроков, представленный сейчас, – расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта. Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году – в чемпионате и Кубке России.

Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами – это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация.

Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике, Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России.

Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется», – сказал Карпин.

Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.

Матч пройдет в Тегеране.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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