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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Карпин объяснил, почему включил Миранчука и Головина в расширенный состав сборной России

    Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

    В список из 41 футболиста попали полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук. Они не играли в последних матчах сборной России против азиатских команд.

    «Список игроков, представленный сейчас, – расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта. Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году – в чемпионате и Кубке России.

    Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами – это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация.

    Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике, Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России.

    Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется», – сказал Карпин.

    • Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.
    • Матч пройдет в Тегеране.
    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: сайт РФС

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    06.03.2023 18:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 6 марта, 18:47

      "это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация".

      Чем логистическая ситуация сейчас отличается от прошлогодней? Зачем ты нам пудришь мозги, Валера?

      Ты просто их вызвал, потому что боишься улететь участнику ЧМ со счетом 0:5, ведь все в очередной раз увидят твой невероятный тренерский "гений". Вот и рассчитываешь, что хотя бы Головин с Миранчуком помогут не обосраться в Тегеране. И вызвал их не взирая на логистику и все остальное.

      Думает, тут фраера сидят. Про логистику нам втирает.

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > vladik12 6 марта, 20:50

      ростов идёт третьим в рпл (по стоимости состава он седьмой, заметно уступая краснодару, зениту и московским топам).

      сама сборная прошла в стыки, уступив в группе хорватии (третья сборная мира на этом чм).

      что, *****, должен сделать карпин, что бы у таких как ты перестала течь слюна с хейтом?

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