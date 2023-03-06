Сборная России анонсировала состав на матч с Ираном, показав фото Головина с Миранчуком

Пресс-служба сборной России анонсировала объявление состава на товарищеский матч с Ираном.
Сборная России опубликовала фотографию, на которой изображены полузащитник «Торино» Алексей Миранчук и хавбек «Монако» Александр Головин.
- Миранчук и Головин пропустили последние матчи сборной России против азиатских команд.
- Россия сыграет с Ираном 23 марта.
- Матч пройдет в Тегеране.
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Источник: телеграм-канал сборной России