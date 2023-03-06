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    Сборная России анонсировала состав на матч с Ираном, показав фото Головина с Миранчуком

    Пресс-служба сборной России анонсировала объявление состава на товарищеский матч с Ираном.

    Сборная России опубликовала фотографию, на которой изображены полузащитник «Торино» Алексей Миранчук и хавбек «Монако» Александр Головин.

    • Миранчук и Головин пропустили последние матчи сборной России против азиатских команд.
    • Россия сыграет с Ираном 23 марта.
    • Матч пройдет в Тегеране.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    06.03.2023 18:05
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