Черчесов – о переходе РФС в Азию: «Российский футбол всегда был частью европейского. Это у нас в крови»

Главный тренере «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азию.

«Чтобы серьезно обсуждать такой вопрос и принимать по нему решение, нужна информация, которой у меня просто быть не может. Если взглянуть на сложившуюся ситуацию со стороны, то станет понятно, что для сборной год без больших игр – это, конечно, минус. Клубный футбол тоже страдает, потому что российские клубы не играли и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы.

Но переход в Азиатскую конфедерацию стал бы таким шагом, который был бы рассчитан не на месяц и не на год, а на много лет. Поэтому надо взвесить, что лучше: еще год подождать и посмотреть или же быстро перейти, а потом десятилетиями играть в турнирах Азиатской конфедерации.

Я не говорю, что она плохая или хорошая, я ей оценки не даю. Просто исторически так сложилось, что российский футбол всегда был частью европейского футбола, а российские клубы играли в Лиге чемпионов УЕФА и выходили на поле в этом турнире под звуки гимна Лиги чемпионов. Это, можно сказать, у нас уже в крови.

Это еще не значит, что переход делать не надо, нельзя. Но если принимать решение об этом, то когда? Это уже вопрос к футбольным руководителям, а задача футболистов – играть. Думаю, что здесь нужен взвешенный подход, а не эмоциональный», – сказал Черчесов.

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